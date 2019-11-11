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  • "Упрощенцы" 3-й группы не должны выдавать чеки при получении переводов между текущими счетами ФЛП, – Верланов
11 ноября 2019, понедельник, 16:56 703
Финансы 2019-11-11T17:08:54+02:00
Українські Новини
"Упрощенцы" 3-й группы не должны выдавать чеки при получении переводов между текущими счетами ФЛП, – Верланов

"Упрощенцы" 3-й группы не должны выдавать чеки при получении переводов между текущими счетами ФЛП, – Верланов

Налоги, ФЛП, РРО, Сергей Верланов, ГНС Украины, Физлицо-предприниматель, Регистратор расчетных операций, Упрощенное налогообложение
Сергей Верланов. Фото: пресс-служба
Сергей Верланов. Фото: пресс-служба

Председатель Государственной налоговой службы (ГНС) Украины Сергей Верланов пояснил, что любые переводы за товары или услуги с текущего счета физического лица-предпринимателя (ФЛП), юридического или физического лица или через кассу банка на текущий счет ФЛП-упрощенца не потребуют использования регистраторов расчетных операций (РРО).

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, разъясняя положения законов относительно применения РРО.

"Юристы, консультанты, айтишники, другие самозанятые лица, в том числе и те, кто работает на третьей группе упрощенной системы налогообложения, не обязаны применять регистраторы расчетных операций, если их клиенты рассчитываются с ними исключительно в безналичной форме без применения платежных карточек и перечисляют им средства на текущий счет банковским переводом", - процитировала Верланова пресс-служба ГНС.

"Также РРО не нужны, если клиент в кассе банка вносит наличные для дальнейшего ее зачисления на текущий счет продавца", - отметил глава налоговой.

В то же время, если расчеты за товар или услугу состоялись с использованием банковской платежной карты, то такая операция подпадает под определение "расчетной операции". В ГНС отметили, что действовала эта норма и раньше.

"Это не новая норма: требования по применению РРО по операциям с применением платежных карточек действовали и раньше. Впрочем, мы понимаем, что существует много вопросов относительно нюансов и практических аспектов применения регистраторов расчетных операций при проведении таких расчетов. Поэтому совместно с Министерством финансов будем их разъяснять", - уточнил Верланов.

Напомним, в ГНС заверили, что новые законы о РРО не меняют правила упрощенной системы налогообложения, а наоборот направлены на их либерализацию.

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