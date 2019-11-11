Весили меньше килограмма: в Великобритании родились самые маленькие в мире мальчики-близнецы

В Великобритании родились самые маленькие мальчики-близнецы, которых сразу после рождения отправили в отделение интенсивной терапии, и им удалось выжить благодаря стараниям медиков. Об этом сообщает The Sun.

Так, сообщается, что малыши родились всего на 23-й неделе беременности и являются самыми маленькими близнецами, выжившими в Великобритании.

Отмечается, что близнецы родились 16 апреля. Эшли весил всего 14,2 унции (403 грамм) и Джо - 15,1 унции (429 грамм).

Лишь американские сестры и Хиба Рахман, 2004 года рождения, были меньше этих новорожденных близнецов.

После рождения дети были срочно отправлены в отделение интенсивной терапии, где они оставались в течение нескольких месяцев. В августе детям разрешили отправиться домой.

У мальчиков хроническое заболевание легких, но врачи дают положительный прогноз.

Как сообщали Українські Новини, американка родила шестерых близнецов за девять минут.

Ранее четырнадцатого по счету ребенка родила жительница Днипра.