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  • Весили меньше килограмма: в Великобритании родились самые маленькие в мире мальчики-близнецы
11 ноября 2019, понедельник, 17:00 54
Жизнь 2019-11-11T17:04:45+02:00
Українські Новини
Весили меньше килограмма: в Великобритании родились самые маленькие в мире мальчики-близнецы

Весили меньше килограмма: в Великобритании родились самые маленькие в мире мальчики-близнецы

Близнецы, рождение ребенка, Рождение близнецов
Ребенок. Фото: pixabay
Ребенок. Фото: pixabay

В Великобритании родились самые маленькие мальчики-близнецы, которых сразу после рождения отправили в отделение интенсивной терапии, и им удалось выжить благодаря стараниям медиков. Об этом сообщает The Sun.

Так, сообщается, что малыши родились всего на 23-й неделе беременности и являются самыми маленькими близнецами, выжившими в Великобритании.

Отмечается, что близнецы родились 16 апреля. Эшли весил всего 14,2 унции (403 грамм) и Джо - 15,1 унции (429 грамм).

Лишь американские сестры и Хиба Рахман, 2004 года рождения, были меньше этих новорожденных близнецов.

После рождения дети были срочно отправлены в отделение интенсивной терапии, где они оставались в течение нескольких месяцев. В августе детям разрешили отправиться домой.

У мальчиков хроническое заболевание легких, но врачи дают положительный прогноз.

Как сообщали Українські Новини, американка родила шестерых близнецов за девять минут.

Ранее четырнадцатого по счету ребенка родила жительница Днипра.

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