Кремль разрешил Ахметову возобновить импорт угля из России, Коломойскому дали 4% от желаемого, - СМИ

Холдинг "Метинвест" Рината Ахметова в ноябре впервые с начала 2019 получил согласование на поставку 70 тыс тонн российского угля. Об этом свидетельствует распределение квот Министерства экономического развития Российской Федерации, перечень которых есть в распоряжении "Наших денег".

В общем предприятия холдинга заказали на ноябрь 709 тыс т угля из России, но получили согласование только на 10% заказанного объема. Для Авдеевского коксохимического завода будет поставлен угольный концентрат производства компании "Воркутауголь". Непосредственным поставщиком со стороны России является компания "Северсталь менеджмент" Алексея Мордашова. В марте 2019 президент Петр Порошенко утвердил обновленный санкций список, в который была включена ОАО "Северсталь", управляющей компанией которой является "Северсталь менеджмент". Указ предусматривает блокировку активов в Украине и ограничения торговых операций. Санкции введены на три года.

В целом украинские предприятия получили подтверждение на поставку в ноябре 1230000 т российского вигулля.

Среди крупнейших импортеров компания "Арселор Миталл" (321 тыс т.) И ОАО "Днепровский металлургический завод" Александра Ярославского (161 тыс т.)

В то же время "Никопольский завод ферросплавов" из группы "Приват" вообще не получил согласования на импорт угля несмотря на заявку в 51 тыс т., А другое предприятие бизнес-группы - "Запорожский завод ферросплавов" получило согласование только на 2,5 тыс тонн - это четверть от заказанных 10 тыс тонн.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" Рината Ахметова. Которой принадлежит в компании 71%, и "Смарт-холдинг" нардепа Вадима Новинского. Последнему в "Метинвесте" принадлежит 24% акций.

Также ранее сообщалось, что импорт электроэнергии из России должен быть ограничен, исходя из защиты своего энергорынка, сохранения рабочих мест, обеспечения энергобезопасности. Такое мнение высказал народный депутат, глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, комментируя данные "Укрэнерго" о значительных импортных перетоках электроэнергии из России.