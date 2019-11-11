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  • Кремль дозволив Ахметову відновити імпорт вугілля з Росії, Коломойському дали 4% від бажаного, - ЗМІ
11 листопада 2019, понеділок, 16:25 15
Економіка 2019-11-11T17:15:02+02:00
Українські Новини
Кремль дозволив Ахметову відновити імпорт вугілля з Росії, Коломойському дали 4% від бажаного, - ЗМІ

Кремль дозволив Ахметову відновити імпорт вугілля з Росії, Коломойському дали 4% від бажаного, - ЗМІ

Вугілля, Метінвест, Рінат Ахметов, Ігор Коломойський
Вугілля. Фото: Свіже
Вугілля. Фото: Свіже

Холдинг "Метінвест" Ріната Ахметова в листопаді вперше з початку 2019 отримав погодження на постачання 70 тис тонн російського вугілля. Про це свідчить розподіл квот Міністерства економічного розвитку Російської Федерації, перелік яких є у розпорядженні "Наших грошей".

В загальному підприємства холдингу замовили на листопад 709 тис т вугілля з Росії, але отримали погодження лише на 10% замовленого обсягу. Для Авдіївського коксохімічного заводу буде поставлений вугільний концентрат виробництва компанії "Воркутауголь". Безпосереднім постачальником з боку Росії є компанія "Северсталь менеджмент" Олексія Мордашова. У березні 2019 президент Петро Порошенко затвердив оновлений санкцій список, в який була включена ВАТ "Северсталь", керуючою компанією якої є "Северсталь " менеджмент". Указ передбачає блокування активів в Україні і обмеження торговельних операцій. Санкції введені на три роки.

У цілому українські підприємства отримали підтвердження на постачання в листопаді 1230000 т російського вигулля.

Серед найбільших імпортерів компанія "Арселор Міталл" (321 тис т.) ТА ВАТ "Дніпровський металургійний завод" Олександра Ярославського (161 тис т.)

В той же час "Нікопольський завод феросплавів" з групи "Приват" взагалі не отримав погодження на імпорт вугілля незважаючи на заявку до 51 тис т., А інше підприємство бізнес-групи - "Запорізький завод феросплавів" отримало погодження лише на 2,5 тис тонн - це чверть від замовлених 10 тис тонн.

Основними акціонерами "Метінвесту" є група "СКМ" Ріната Ахметова. Якій належить компанії 71%, і "Смарт-холдинг" нардепа Вадима Новинського. Останнім в "Метінвесті" належить 24% акцій.

Також раніше повідомлялося, що імпорт електроенергії з Росії повинен бути обмежений, виходячи з захисту свого енергоринку, збереження робочих місць, забезпечення енергобезпеки. Таку думку висловив народний депутат, голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, коментуючи дані "Укренерго" про значних імпортних перетоках електроенергії з Росії.

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