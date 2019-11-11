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11 ноября 2019, понедельник, 16:08 550
Общество 2019-11-11T16:40:17+02:00
Українські Новини
Борьба с коррупцией в судах выходит на первый план, – участник АТО Афанасьев

Борьба с коррупцией в судах выходит на первый план, – участник АТО Афанасьев

Коррупция, Судебная система, Олег Афанасьев
Олег Афанасьев. Фото: aspi.com.ua
Олег Афанасьев. Фото: aspi.com.ua

Среди гостей съезда политической партии "Слуга народа" был общественный деятель и журналист, участник антитеррористической операции (АТО) Олег Афанасьев.

Об этом сообщило информационное агентство ASPI.

На форуме он встретился с депутатами Верховной Рады Украины, пообщался с представителями Государственной таможенной службы, обсудил возможные пути реформирования судебной власти с ее представителями. По словам Афанасьева, проблемы честного ведения бизнеса, коррумпированность судей выходят на первый план.

"Несмотря на многочисленные жалобы в Высший совет правосудия, непорядочные судьи по-прежнему проходят квалификационные комиссии, - сказал Афанасьев. - Я вижу это, поскольку является членом организации, осуществляющей антикоррупционную экспертизу власти - "Народного совета противодействия коррупции". Такая ситуация не соответствует главной целью судебной реформы - привести судопроизводство Украины к европейским стандартам, обновить кадровый состав судебной системы, обеспечить антикоррупционный контроль, упростить судебную систему для граждан и восстановить доверие общества к судам".

Афанасьев убежден, что не партийными съездами решается вопрос коррупции и выхода из экономического кризиса. "Этим должен заниматься Кабинет Министров, у правительства должна быть программа действий, так как антикоррупционных и антикризисных организаций у нас много, а отвечать в результате некому", - сказал антикоррупционер.

Кроме того, Афанасьев отметил, что кроме набора льгот, "социального пакета, как в Америке и Британии", ветераны боевых действий на востоке Украины требуют индивидуального подхода к решению своих проблем.

"Кто остался без рук, без ног - требует протез, прежде всего. Всем остальным нужно предоставлять социальную помощь. Начиная с вопросом жилья и заканчивая обеспечением медицинской страховкой, а параллельно, конечно, разного рода обучение, чтобы ветераны могли освоить новую специальность", - отметил Афанасьев.

Общественный деятель подчеркнул, что договорился о совместном сотрудничестве в решении этих вопросов с депутатами Верховной Рады Украині, и видит в этом несомненный плюс новой власти.

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