Из-за импорта электроэнергии из России ограничили мощность ХАЭС, - Кошарная

Из-за роста импорта электроэнергии из России ограничили мощность энергоблока ХАЭС до 780 Мвт на неопределенное время. Об этом написала медиа-директор ассоциации "Украинский ядерный форум" Ольга Кошарная на своей страничке в Facebook, передает Обозреватель.

"Ну что ж... Началось! Диспетчер по телефону распорядился снизить мощность энергоблока ХАЭС до 780 Мвт. На неопределенное время... А какие диспетчерские ограничения будут для Энергоатома, когда все энергоблоки выйдут из ремонта? Импорт ровным графиком – он такой, да...", – написала она.

Как ранее заявляла Ольга Кошарная, сейчас у нас из 15 энергоблоков работают 11 - на четырех идут ремонтные работы. Но когда все блоки заработают, "Энергоатом" будет готов давать 92 млрд кВт-ч в год (сейчас дает 82). "Этот импорт из РФ будет вытеснять базу украинских атомных станций и нанесет удар по государственной компании, на которую и так возложили социальные обязательства", – подчеркнула она.

Импорт из РФ после четырехлетнего перерыва стал возможен вследствие внесения правки в принятый 18 сентября Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии". Инициатором правки был член фракции "Слуги народа", руководитель комитета ВР по вопросам энергетики Андрей Герус. Член комитета Алексей Кучеренко утверждал, что правка Геруса внесена с нарушением регламента Рады.

"Українські новини" 2 октября сообщили, что первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта была отображена на сайте НЭК "Укрэнерго" 1 октября. По информации источника агентства на рынке, импортером выступает связанная с бизнесменом Игорем Коломойским компания "Юнайтед Энерджи".

По данным портала ExPro, среднесуточный показатель импорта электроэнергии из РФ в октябре составил 4,12 млн кВт-ч, а 1-3 ноября вырос до 12 млн кВт-ч. Портал подчеркивает, что импорт растет, несмотря на заявление Геруса о его убыточности.

Эксперт Украинского института будущего Андриан Прокип сообщал в Facebook, что в ночь на 5 ноября в объединенную энергосистему Украины из Беларуси и России импортировали 1,216 МВт, при этом впервые были ограничены мощности возобновляемых источников энергии.

Согласно информации Минэнергоугля, доля Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" в общем объеме производства электроэнергии в первом полугодии 2019 года составила 53,4%.