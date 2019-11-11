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  • Через імпорт електроенергії з Росії обмежили потужність ХАЕС, – Кошарна
11 листопада 2019, понеділок, 16:03 489
Політика 2019-11-11T17:45:02+02:00
Українські Новини
Через імпорт електроенергії з Росії обмежили потужність ХАЕС, – Кошарна

Через імпорт електроенергії з Росії обмежили потужність ХАЕС, – Кошарна

Через зростання імпорту електроенергії з Росії обмежили потужність енергоблоку ХАЕС до 780 Мвт на невизначений час. Про це написала медіа-директорка асоціації "Український ядерний форум" Ольга Кошарна на своїй сторінці у Facebook, передає Обозреватель.

"Ну що ж... Почалося! Диспетчер по телефону розпорядився знизити потужність енергоблоку ХАЕС до 780 Мвт. На невизначений час... А які диспетчерські обмеження будуть для Енергоатому, коли всі енергоблоки вийдуть з ремонту? Імпорт рівним графіком – він такий, так...", – написала вона.

Як раніше заявляла Ольга Кошарна, зараз у нас із 15 енергоблоків працюють 11 – на чотирьох тривають ремонтні роботи. Але коли всі блоки запрацюють, "Енергоатом" буде готовий давати 92 млрд кВт-год на рік (зараз дає 82). "Цей імпорт з РФ витіснятиме базу українських атомних станцій і завдасть удару по державній компанії, на яку і так поклали соціальні зобов'язання", – наголосила вона.

Імпорт з РФ після чотирирічної перерви став можливий внаслідок внесення правки до ухваленого 18 вересня Закону України "Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії". Ініціатором правки був член фракції "Слуги народу", керівник комітету ВР з питань енергетики Андрій Герус. Член комітету Олексій Кучеренко стверджував, що правка Геруса внесена з порушенням регламенту Ради.

Українські новини" 2 жовтня повідомили, що перша поставка електроенергії з Росії в режимі імпорту була відображена на сайті НЕК "Укренерго" 1 жовтня. За інформацією джерела агентства на ринку, імпортером виступає пов'язана з бізнесменом Ігорем Коломойським компанія "Юнайтед Енерджі".

За даними порталу ExPro, середньодобовий показник імпорту електроенергії з РФ в жовтні становив 4,12 млн кВт-год, а 1-3 листопада зріс до 12 млн кВт-год. Портал підкреслює, що імпорт зростає, незважаючи на заяву Геруса про його збитковість.

Експерт Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп повідомляв в Facebook, що в ніч на 5 листопада в об'єднану енергосистему України з Білорусі та Росії імпортували 1,216 МВт, при цьому вперше були обмежені потужності відновлюваних джерел енергії.

Згідно з інформацією Міненерговугілля, частка Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" у загальному обсязі виробництва електроенергії в першому півріччі 2019 року склала 53,4%
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