Законодательные ограничения для рынка онлайн-казино ставят под сомнения, – Аскеров

Пункт, разрешающий открывать онлайн-казино букмекерским конторам, является одним з самых противоречивых в правительственном законопроекте по азартным играм.

Такое убеждение в публикации интернет-издания "Капитал" высказал одесский отельер и общественный деятель Фазиль Аскеров.

"Зачем букмекерам возможность открывать онлайн-казино? Это совсем другой вид деятельности", - подчеркнул он, напоминая, что законодатель решил ограничить количество букмекеров цифрой 10.

Эксперт обратился к опыту Грузии, где онлайн-казино объединили не с букмекерскими конторами, а с наземным казино. Эта модель за 15 лет оправдала себя полностью, так как и государство, и потребитель, и сам оператор защищены от недобросовестных операторов. Контроль над игорной отраслью стал намного проще для государства, и любой оператор старается играть честную игру, пишет автор статьи, ссылаясь на грузинского эксперта игорного бизнеса, официального представителя английской компании GVC Holding Георгия Мамулашвили.

При этом онлайн-казино в Грузии заплатили налогов в бюджет на сумму 170 млн доллров. А в планах украинского правительства в 2019 году получить в бюджет со всех видов игорного бизнеса 100 млн долларов.

"Согласно прогнозам, всего через пять лет доля онлайн-казино в общем объеме азартных развлечений вырастет до примерно 15%. Ограничивать законодательно растущий рынок — зачем?", - посетовал Аскеров.

Он также подчеркивает, что одно онлайн-казино обеспечивает работой более 100 ИТ-специалистов с минимальной зарплатой от 1 500 долларов.

"Скажите, а в чем тогда логика законодателя ограничивать онлайн-казино в Украине всего 10 букмекерами, если наземных казино будет явно больше 20 и каждый из них будет иметь желание развивать онлайн-казино? А это 3 000-5 000 рабочих мест в ИТ-сфере с высокой зарплатой и уплатой налогов в Украине", - отметил автор публикации.

Ранее кандидат юридических наук, эксперт по лотерейной отрасли Игорь Галицкий высказал мнение, что лотерейный бизнес в Украине требует принятия отдельного специального закона. По его словам, главной проблемой правительственного законопроекта "О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр" является объединение выпуска и проведения лотерей с организацией и проведением азартных игр.