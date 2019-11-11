подписаться на рассылку
24.35 24.65
26.8 27.3
˟
11 ноября 2019, понедельник, 13:45 1226
Верховная Рада и партии 2019-11-11T13:45:01+02:00
Українські Новини
Бойко требует снять с рассмотрения закон о рынке земли

Бойко требует снять с рассмотрения закон о рынке земли

Рынок земли, Законопроект, Земля, Верховная Рада Украины, Бойко Юрий, Оппозиционная платформа ‒ За життя

"Мы требуем снять с повестки дня законопроект о рынке земли и согласовать его с обществом". Об этом 11 ноября на Согласительном совете в Верховной Раде заявил Сопредседатель Оппозиционной платформы - За життя Юрий Бойко, информирует портал zagittya.com.ua.

Оппозиционный политик считает рассмотрение в парламенте закона о продаже земли "колоссальной политической провокацией и попыткой грубым образом ломать общество через колено".

"Сегодня перед заседанием Согласительного совета я получил информацию о том, что в 13 областях состоялись предупредительные акции. Сотни людей и десятки единиц техники перекрыли автодороги. Подчеркиваю, что это не политическая акция, никто из политиков там не задействован. Туда вышли сами фермеры - вчера они анонсировали это в СМИ, а сегодня перешли к практическим действиям. И поэтому, по моему мнению, тот, кто предложил такой сценарий, - ломать через колено общество без обсуждения законопроектов и без их принятия на референдуме - делает очень плохо и для нашего государства в целом, и для парламента в частности", - подчеркнул Юрий Бойко.

Оппозиционная платформа - За життя настаивает на снятии законопроекта о продаже земли с повестки дня парламента, чтобы избежать социального взрыва, который может спровоцировать его принятие, подчеркнул Сопредседатель фракции оппозиционеров.

"При подготовке этого законопроекта были нарушены права граждан. Он кулуарно разрабатывался, вопреки всем протестам фермеров был грубым образом утвержден Комитетом по аграрной политике, он нарушает конституционные права граждан на владение земельным участком–у нас еще почти 10 млн га земле не распаевано. Люди просто боятся этого закона, поэтому наша позиция - снять его с повестки дня и рассмотреть только после согласования с мнением общества", - подчеркнул Юрий Бойко.

Больше новостей о: Рынок земли Законопроект Земля Верховная Рада Украины Бойко Юрий Оппозиционная платформа ‒ За життя

Архив
Новости
Чиновники из Департамента молодежи и спорта разворовали миллион из бюджета страны 14:25
Законодательные ограничения для рынка онлайн-казино ставят под сомнения, – Аскеров 14:13
НАБУ открыло дело против Грицака по факту шпионажа и госизмены 14:05
10 детей госпитализированы из-за ДТП со школьным автобусом во Львовской области 14:04
Киевляне хотят переименовать сразу две станции метро на "зеленой" ветке 13:52
больше новостей
В Украине начался набор людей на экспедицию в Антарктиду: требуются повара, биологи и врачи 20:21
Зеленский с трубой. Скриншот :Instagram/zelenskiy_fans
Видео дня: Зеленский показал, как усиленно тренируется с трубой в спортзале 22:55
В Украину пытались завезти зараженные турецкие помидоры 17:33
ДТП под Киевом. Фото: Информатор.
Под Киевом BMW вылетел на встречную и протаранил четыре автомобиля 20:23
СМИ поймали на первой лжи харьковского губернатора 11:45
больше новостей
В Украине начался набор людей на экспедицию в Антарктиду: требуются повара, биологи и врачи 20:21
Только 5,1% жителей "Л/ДНР" хотят, чтобы Донбасс был частью Украины, как прежде 17:12
Кулеба заявил, что Украине нужно научиться жить с Россией 11:54
Украинцы могут требовать перерасчет из-за проблем с отоплением и горячей водой: какие есть нормы 05:59
Большинство жителей оккупированных территорий считают войну на Донбассе внутренним конфликтом Украины 21:56
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok