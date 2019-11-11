Бойко требует снять с рассмотрения закон о рынке земли

"Мы требуем снять с повестки дня законопроект о рынке земли и согласовать его с обществом". Об этом 11 ноября на Согласительном совете в Верховной Раде заявил Сопредседатель Оппозиционной платформы - За життя Юрий Бойко, информирует портал zagittya.com.ua.

Оппозиционный политик считает рассмотрение в парламенте закона о продаже земли "колоссальной политической провокацией и попыткой грубым образом ломать общество через колено".

"Сегодня перед заседанием Согласительного совета я получил информацию о том, что в 13 областях состоялись предупредительные акции. Сотни людей и десятки единиц техники перекрыли автодороги. Подчеркиваю, что это не политическая акция, никто из политиков там не задействован. Туда вышли сами фермеры - вчера они анонсировали это в СМИ, а сегодня перешли к практическим действиям. И поэтому, по моему мнению, тот, кто предложил такой сценарий, - ломать через колено общество без обсуждения законопроектов и без их принятия на референдуме - делает очень плохо и для нашего государства в целом, и для парламента в частности", - подчеркнул Юрий Бойко.

Оппозиционная платформа - За життя настаивает на снятии законопроекта о продаже земли с повестки дня парламента, чтобы избежать социального взрыва, который может спровоцировать его принятие, подчеркнул Сопредседатель фракции оппозиционеров.

"При подготовке этого законопроекта были нарушены права граждан. Он кулуарно разрабатывался, вопреки всем протестам фермеров был грубым образом утвержден Комитетом по аграрной политике, он нарушает конституционные права граждан на владение земельным участком–у нас еще почти 10 млн га земле не распаевано. Люди просто боятся этого закона, поэтому наша позиция - снять его с повестки дня и рассмотреть только после согласования с мнением общества", - подчеркнул Юрий Бойко.