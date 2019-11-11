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11 листопада 2019, понеділок, 13:45 20
Верховна Рада і партії 2019-11-11T15:00:02+02:00
Українські Новини
Бойко вимагає зняти з розгляду закон про ринок землі

Бойко вимагає зняти з розгляду закон про ринок землі

"Ми вимагаємо зняти з порядку денного законопроект про ринок землі і погодити його з суспільством". Про це 11 листопада на Погоджувальній раді у Верховній Раді заявив Співголова Опозиційної платформи - За життя Юрій Бойко, інформує портал zagittya.com.ua.

Опозиційний політик вважає розгляд у парламенті закону про продаж землі "колосальною політичною провокацією та спробою грубим чином ламати суспільство через коліно".

"Сьогодні перед засіданням Погоджувальної ради я отримав інформацію про те, що у 13 областях відбулися попереджувальні акції. Сотні людей та десятки одиниць техніки перекрили автошляхи. Підкреслюю, що це не політична акція, ніхто з політиків там не задіяний. Туди вийшли самі фермери - вчора вони анонсували це в ЗМІ, а сьогодні перейшли до практичних дій. І тому, на мою думку, той, хто запропонував такий сценарій, - ламати через коліно суспільство без обговорення законопроектів і без їх ухвалення на референдумі - робить дуже погано і для держави в цілому, і для парламенту зокрема", - підкреслив Юрій Бойко.

Опозиційна платформа - За життя наполягає на знятті законопроекту про продаж землі з порядку денного парламенту, щоб уникнути соціального вибуху, який може спровокувати його прийняття, підкреслив Співголова фракції опозиціонерів.

"При підготовці цього законопроекту були порушені права громадян. Він кулуарно розроблявся, всупереч усім протестам фермерів був грубим чином затверджено Комітетом з питань аграрної політики, він порушує конституційні права громадян на володіння земельною ділянкою–у нас ще майже 10 млн га землі розпайовано. Люди просто бояться цього закону, тому наша позиція - зняти його з порядку денного і розглянути тільки після погодження з думкою суспільства", - підкреслив Юрій Бойко.
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