СМИ поймали на первой лжи харьковского губернатора

Новый глава Харьковской ОГА Кучер заявил о проблеме с отоплением в Купянске и Чкаловском через недостроенные гибридные миникотельные, экс-заместитель председателя ОГА Даниелян сообщил, что котельные достроены раньше. Об этом сообщает Depo.Харьков.

"По состоянию на сегодня в г. Купянск и поселке Чкаловском и до сих пор существуют проблемы с отоплением. Люди мерзнут, школы продолжают вынужденные каникулы", - написал Алексей Кучер.

По его сведениям, в поселке Чкаловском проблема возникла из-за недострой гибридных миникотелен, "строительство которых первоначально было заморожено ХОГА, а потом просто не сдано в эксплуатацию в обещанные сроки". "Сегодня провел оперативное совещание с руководителем департамента ЖКХ. Срочно принимаем меры. По предварительной информации, 13-14 ноября все процедуры будут завершены", – написал Кучер.

При этом в комментарии Depo.Харьков бывший заместитель председателя Харьковской ОГА Вадим Даниелян отметил, что для того, чтобы отопительный сезон в этих населенных пунктах начался, нужны были решения сессии Чкаловской ОТГ и городского совета Купянска о том, что они признают долги за газ перед "Нафтогазом", что за несколько предыдущих сезонов образовались на их котельных. И эти решения были приняты на прошлой неделе.

"Чтобы заключить эту сделку (с "Нафтогазом" о поставках газа – ред.), нужно предоставить документы относительно долгов на котельных, что были за прошлые годы. Тариф территории не поднимают, цена газа растет, вылезает несбалансирование, соответственно, остается долг. Долг между коммунальным предприятием и "Нафтогазом". Чтобы принять эти долги, нужно решение сессии местного совета. Решение сессии местного совета Чкаловской ОТГ в эту среду мы получили. Документы ОИТЦ (КП "Областной информационно-технический центр") отдали, они все документы в "Нафтогаз" отдали. И завтра руководитель ОИТЦ с самого утра сидит в "Нафтогазе", получает соглашение на поставку газа и запускает котельные в Чкаловском и Купянске", – сказал Даниелян.

Говоря о новой котельной в Чкаловском, Даниелян отметил, что там есть две котельные. Первая – коммунального предприятия "Областной информационно-технический центр", вторая – это новая котельная, которая строилась на условиях софинансирования из местного и областного бюджета. "Часть денег выделил областной бюджет. 6 млн грн должна выделить Чкаловская ОТГ. Областной бюджет выделил деньги все, котельной сделали, а 6 млн грн софинансирование Чкаловская ОТГ для окончания не выделила", – сказал он.

Даниелян подчеркнул, что, несмотря на недофинансирование из бюджета Чкаловской ОТГ, котельную достроили. Однако, отметил он, руководитель Чкаловской ОТГ принял решение провести отопительный сезон с помощью котельной КП "ОИТЦ". Для этого надо было заключить соглашение с "Нафтогазом" на поставку газа, которое невозможно было заключить без решения сессии местного совета.

На вопрос, почему органы местного самоуправления в Чкаловском не приняли решение о введении в действие новой котельной, Даниелян сказал: "Они думали, что областной бюджет выделит финансирование 6 млн грн вместо них. Однако, несмотря на это, подрядчик котельную достроил, она фактически готова. Нужно дофинансировать 6 млн грн, ввести в эксплуатацию – и можно получать соглашение на газ и запускать ее".