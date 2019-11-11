Руководство Минкультуры не пришло поздравить капеллу Ревуцкого с 50-летием, - Кулыняк

Руководство Минкультуры проигнорировало полувековой юбилей мужской хоровой капеллы имени Левка Ревуцкого. Об этом на персональной странице в социальной сети Facebook написал директор института современного искусства Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств Михаил Кулыняк.

"Прекрасный концерт в честь 50-летия мужской капеллы им Л. Ревуцкого Браво !!!!!!!!!! Где Министр культуры или хотя бы заместитель? Неужели так можно?", - констатировал Кулыняк.

Стоит отметить, что капелла Ревуцкого - известный профессиональный академический мужской хор, который постоянно гастролирует во многих странах мира, имеет записи на лучших студиях в Европе, является участником различных международных музыкальных фестивалей.