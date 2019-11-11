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  • Руководство Минкультуры не пришло поздравить капеллу Ревуцкого с 50-летием, - Кулыняк
11 ноября 2019, понедельник, 11:21 7 Мнение
Жизнь 2019-11-11T11:21:01+02:00
Українські Новини
Руководство Минкультуры не пришло поздравить капеллу Ревуцкого с 50-летием, - Кулыняк

Руководство Минкультуры не пришло поздравить капеллу Ревуцкого с 50-летием, - Кулыняк

Минкультуры, Хор, Кулыняк Михаил, Кулиняк Михаил, Исскуство, Песни и пляски

Руководство Минкультуры проигнорировало полувековой юбилей мужской хоровой капеллы имени Левка Ревуцкого. Об этом на персональной странице в социальной сети Facebook написал директор института современного искусства Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств Михаил Кулыняк.

"Прекрасный концерт в честь 50-летия мужской капеллы им Л. Ревуцкого Браво !!!!!!!!!! Где Министр культуры или хотя бы заместитель? Неужели так можно?", - констатировал Кулыняк.

Стоит отметить, что капелла Ревуцкого - известный профессиональный академический мужской хор, который постоянно гастролирует во многих странах мира, имеет записи на лучших студиях в Европе, является участником различных международных музыкальных фестивалей.

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