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11 ноября 2019, понедельник, 10:59 455
СМИ 2019-11-11T10:59:01+02:00
Українські Новини
Медиапрофсоюз призвал готовить всеукраинскую забастовку журналистов из-за желания власти ввести стандарты ново

Медиапрофсоюз призвал готовить всеукраинскую забастовку журналистов из-за желания власти ввести стандарты новостей

Забастовка, Критика, Комитеты, НМПУ, Механизм

Комитет НМПУ с неприятным удивлением ознакомился с информацией о намерениях исполнительной власти подготовить законодательство по регулированию стандартов новостей медиа. Руководствуясь необходимостью "внедрение европейских стандартов жизни", как говорится в президентском Указе №837/2019 от 9 ноября 2019 года, до конца этого года Кабмину поручается разработать законопроекты "по урегулированию деятельности медиа в Украине, предусмотрев, в частности, положения о требованиях и стандартов новостей , механизмов предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержения, запрета физическим и юридическим лицам государства-агрессора владеть или финансировать медиа в Украине, а также предусмотреть усиление отвечает ности за нарушение законодательства об информации ". Признавая серьезность поднятой проблемы, Комитет НМПУ решительно отвергает любые попытки установить уголовную или любыми образом усилить ответственность за "клевету" или "недостоверную информацию" (а теперь - и за "не-стандартные новости"), которая в условиях несовершенной судебной системы в Украине и влияния государства станет репрессивным средством для подавления свободы слова, лишение права на критику.

Бездействие ответственных за осуществление государственной политики в сфере информации, защита информационного пространства не может стать оправданием для очередного усиления ответственности. Подозреваем (что уже было неоднократно в истории страны), под благими намерениями борьбы с агрессивными информационными воздействиями скрывается желание ввести ограничения на реализацию основных прав человека.

Комитет НМПУ призывает журналистов к объединению вокруг противодействия данным намерениям власти одеть законодательный петлю на журналистскую деятельность, редакционную политику путем 1)Комитет публичного выражения позиции; 2)разъяснение недопустимости выбранных методов регулирования СМИ.

В случае недостаточности данных методов воздействия Комитет НМПУ призовет журналистов начать подготовку к всеукраинского предупредительной забастовки.

Комитет НМПУ информировать своих коллег из Европейской и Международной федераций журналистов, международные правозащитные о ситуации.

Комитет НМПУ поручает донести данную позицию своим представителям в совещательно-консультативных органах, общественных советах при органах власти.

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