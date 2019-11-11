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11 ноября 2019, понедельник, 10:19 620
Финансы 2019-11-11T10:19:01+02:00
Українські Новини
Технологии сейчас важнее денег – предправления Concord bank

Технологии сейчас важнее денег – предправления Concord bank

Банки, Банк, Финансы, Юрий Задоя, Conkord bank

В современном мире деньги на реализацию проектов найти проще, чем нужные и интересные технологии для реализации самого проекта. Таким наблюдением поделился в ходе общения с нашим изданием председатель правления Conkord bank Юрий Задоя.

"У нашего банка значительный опыт работы с бизнес-структурами, в том числе и такими, которые являются частью международных компаний. Мы видим их запрос на технологии, поэтому последние годы активно поддерживаем те украинские компании и стартапы, которые заинтересованы создавать и развивать всевозможные технологические продукты. Многие из них ищут финансирование и партнеров. Если есть идея, план реализации проекта, амбиции, то мы готовы поддерживать разработчиков как финансово, так и организационно", - рассказывает Юрий Задоя.

По его словам, за технологиями – будущее банковской и финансовой сферы, включая такие сегменты как киберспорт и новые алгоритмы общения компании с клиентами.

"Киберспорт – важная составляющая современного мира, и это однозначно спорт, здесь соревнуются и побеждают. Для того, чтобы осуществить монетизацию побед нужен банковский процессинг, который обеспечивает прием денежных средств, проведение всех необходимых транзакций и соблюдение современных технологий безопасности расчетов", - объясняет банкир.

Команда Concord bank так же осуществляет постоянный поиск технологичных решений для взаимодействия со своими клиентами. Так, в ближайшее время начнет работать чат-бот, который сможет оперативно решать наиболее типичные задачи физлиц – клиентов банка.

"Я верю в правильно обученный искусственный интеллект, примеры чего уже есть в мировой практике. Да, пока что это работает не идеально, но, если совместить банковскую библиотеку с ключевыми модулями и той же Siri, можно получить хороший call-центр, который ответит на основные вопросы клиента. Это ускорит решение задач, поступающих от клиентов и снизит затраты компаний на сами call-центры", - убежден Юрий Задоя.

Как известно, в 2015 Concord bank запустил собственный процессинговый центр ProCard. Финансовое учреждение является прямым принципалом МПС Visa и MasterCard, обеспечивает расчеты по Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay и дает доступ мерчантам к сервису Apple Pay эквайринг. 

Главный офис банка находится в г. Днипро. Акционерами банка являются Елена и Юлия Соседка.

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