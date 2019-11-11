Из-за неразберихи в Минюсте киевская компания может остаться без одесских земельных участков и денег, - юристы

Киевской компании ООО "Пелучо" может быть нанесен серьезный финансовый ущерб. Это связано с тем, что комиссия по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации при Минюсте отменила право собственности на три земельных участка в Одессе, приобретенные компанией "Пелучо" в июле 2019 года у Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА). Земельные участки были куплены в ходе официально проведенных торгов, сообщает "Апостроф".

"В общей сложности мы можем потерять около 10 миллионов гривен", - рассказала в ходе встречи в Министерстве юстиции директор ООО "Пелучо" Ирина Маринина.

Также она заявила, что узнала о том, что ее компанию лишили права собственности на земли, в интернете. О заседании комиссии Минюста и о принятом на нем решении ей не официально сообщили. После этого на земельные участки была подана жалоба от имени компании ООО "АБС Технолоджи", которая входит в состав всемирно известного холдинга Auchan Retail International и ООО "С.П.Т.". Адвокат Александр Щербина заявил, что в деле может быть коррупционная составляющая, ведь договор, заключенный между ООО "Пелучо" и АРМА, не был заверен нотариально. Также юристы ООО "Пелучо" отметили, что данный тип договора может не быть нотариально заверенным, что обусловлено типом договора.

В Минюсте проблему объяснили чехардой в кадровой политике ведомства.

"У нас сейчас происходят изменения в структуре и будут объявлены конкурсы на новые вакансии. Поэтому не исключаем того, что могут быть какие-то манипуляции со стороны сотрудников внутри департамента", - подчеркнули в министерстве.

Представители компании ООО "Пелучо" обратились за помощью в антирейдерскую комиссию Минюста. Однако ее глава Евгений Горовец в последний момент отказался их принять.

"Мы подали жалобу в канцелярию и будем ждать официального ответа", - подчеркнул адвокат Щербина.