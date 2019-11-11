подписаться на рассылку
24.35 24.65
26.8 27.3
˟
ONLINE
11.11.19 11:00 Пресс-конференция: "Дело судей Окружного админсуда Киева: о чем не говорит Генпрокуратура и что требует закон?"

  • Новости
  • Экономика
  • Из-за неразберихи в Минюсте киевская компания может остаться без одесских земельных участков и денег, - юристы
11 ноября 2019, понедельник, 10:01 449
Экономика 2019-11-11T10:02:38+02:00
Українські Новини
Из-за неразберихи в Минюсте киевская компания может остаться без одесских земельных участков и денег, - юристы

Из-за неразберихи в Минюсте киевская компания может остаться без одесских земельных участков и денег, - юристы

Минюст, Земля

Киевской компании ООО "Пелучо" может быть нанесен серьезный финансовый ущерб. Это связано с тем, что комиссия по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации при Минюсте отменила право собственности на три земельных участка в Одессе, приобретенные компанией "Пелучо" в июле 2019 года у Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА). Земельные участки были куплены в ходе официально проведенных торгов, сообщает "Апостроф".

"В общей сложности мы можем потерять около 10 миллионов гривен", - рассказала в ходе встречи в Министерстве юстиции директор ООО "Пелучо" Ирина Маринина.

Также она заявила, что узнала о том, что ее компанию лишили права собственности на земли, в интернете. О заседании комиссии Минюста и о принятом на нем решении ей не официально сообщили. После этого на земельные участки была подана жалоба от имени компании ООО "АБС Технолоджи", которая входит в состав всемирно известного холдинга Auchan Retail International и ООО "С.П.Т.". Адвокат Александр Щербина заявил, что в деле может быть коррупционная составляющая, ведь договор, заключенный между ООО "Пелучо" и АРМА, не был заверен нотариально. Также юристы ООО "Пелучо" отметили, что данный тип договора может не быть нотариально заверенным, что обусловлено типом договора.

В Минюсте проблему объяснили чехардой в кадровой политике ведомства.

"У нас сейчас происходят изменения в структуре и будут объявлены конкурсы на новые вакансии. Поэтому не исключаем того, что могут быть какие-то манипуляции со стороны сотрудников внутри департамента", - подчеркнули в министерстве.

Представители компании ООО "Пелучо" обратились за помощью в антирейдерскую комиссию Минюста. Однако ее глава Евгений Горовец в последний момент отказался их принять.

"Мы подали жалобу в канцелярию и будем ждать официального ответа", - подчеркнул адвокат Щербина.

Больше новостей о: Минюст Земля

Архив
Новости
Дубилет предложил заменить древние телефоны на спецсмартфоны для защиты правительственной связи 10:34
Зеленский уволил Геруса с должности своего представителя в Кабмине и сразу назначил ему замену 10:22
Между Польшей и США заработал безвизовый режим 10:19
Технологии сейчас важнее денег – предправления Concord bank 10:19
300 голосов в Раде за отмену адвокатской монополии будет трудно найти, - Пилипенко 10:13
больше новостей
В Украине начался набор людей на экспедицию в Антарктиду: требуются повара, биологи и врачи 20:21
Зеленский с трубой. Скриншот :Instagram/zelenskiy_fans
Видео дня: Зеленский показал, как усиленно тренируется с трубой в спортзале 22:55
В Украину пытались завезти зараженные турецкие помидоры 17:33
ДТП под Киевом. Фото: Информатор.
Под Киевом BMW вылетел на встречную и протаранил четыре автомобиля 20:23
Четырех украинских военных было ранено из-за обстрелов в зоне ООС 19:23
больше новостей
В Украине начался набор людей на экспедицию в Антарктиду: требуются повара, биологи и врачи 20:21
Только 5,1% жителей "Л/ДНР" хотят, чтобы Донбасс был частью Украины, как прежде 17:12
Кулеба заявил, что Украине нужно научиться жить с Россией 11:54
Украинцы могут требовать перерасчет из-за проблем с отоплением и горячей водой: какие есть нормы 05:59
В Украину пытались завезти зараженные турецкие помидоры 17:33
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok