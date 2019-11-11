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  • Через плутанину в Мін'юсті київська компанія може залишитися без одеських земельних ділянок і грошей, - юристи
11 листопада 2019, понеділок, 10:01 270
Економіка 2019-11-11T11:15:03+02:00
Українські Новини
Через плутанину в Мін'юсті київська компанія може залишитися без одеських земельних ділянок і грошей, - юристи

Через плутанину в Мін'юсті київська компанія може залишитися без одеських земельних ділянок і грошей, - юристи

Земля, Мін'юст

Київській компанії ТОВ "Пелучо" може бути нанесений серйозний фінансовий збиток. Це пов'язано з тим, що комісія з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації при Мін'юсті скасувала право власності на три земельні ділянки в Одесі, придбане компанією "Пелучо" в липні 2019 року у Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Земельні ділянки були куплені в ході офіційно проведених торгів, повідомляє "Апостроф".

"В цілому ми можемо втратити близько 10 мільйонів гривень", - розповіла у ході зустрічі у Міністерстві юстиції директор ТОВ "Пелучо" Ірина Мариніна.

Також вона заявила, що дізналася про те, що її компанію позбавили права власності на землі, з інтернету. Про засідання комісії Мін'юсту та про прийняте на ньому рішенні їй неофіційно повідомили. Після цього на земельні ділянки була подана скарга від імені компанії ТОВ "АБС Технолоджі", яка входить до складу всесвітньо відомого холдингу Auchan Retail International і ТОВ "С. П. Т.". Адвокат Олександр Щербина заявив, що в справі може бути корупційна складова, адже договір, укладений між ТОВ "Пелучо" та "АРМА", не був завірений нотаріально. Також юристи ТОВ "Пелучо" зазначили, що даний тип договору може не бути нотаріально засвідченим, що обумовлено типом договору.

В Мін'юсті проблему пояснили переміщенням у кадровій політиці відомства.

"У нас зараз відбуваються зміни в структурі і будуть оголошені конкурси на нові вакансії. Тому не виключаємо того, що можуть бути якісь маніпуляції з боку співробітників департаменту", - підкреслили в міністерстві.

Представники компанії ТОВ "Пелучо" звернулися за допомогою в антирейдерську комісію Мін'юсту. Однак її голова Євген Горовець в останній момент відмовився їх прийняти.

"Ми подали скаргу в канцелярії і будемо чекати офіційної відповіді", - підкреслив адвокат Щербина.

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