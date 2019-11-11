12.11.19 11:00 Пресс-конференция: "Позиция ПАРД по законопроекту №2284"

12 ноября 2019 года, в 11:00 в пресс-центре "Украинские Новости" состоится пресс-конференция ПАРД на тему: "Позиция ПАРД по законопроекту №2284".

Профессиональная ассоциация участников рынков капитала и деривативов (ПАРД) представит свою экспертную оценку проекта закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения привлечения инвестиций и внедрения новых финансовых инструментов" №2284, который в ближайшее время планируется рассмотреть в Верховной Раде Украины.

Законопроект в разных его редакциях в течение последних почти 5 лет постоянно обсуждается экспертным средой. Но, к сожалению, такой ожидаемый и необходимый для развития рынков капитала в Украине закон до сих пор не был поддержан ВРУ.

Накануне голосования представители ПАРД представляют позицию ассоциации по всем существенным аспектам законопроекта №2284.

ПАРД - саморегулируемая организация на фондовом рынке Украины, которая представляет интересы профессиональных участников фондового рынка - торговцев ценными бумагами и депозитарных учреждений.

Спикеры:

Алексей Кий, Президент ПАРД;

Президент ПАРД; Представители Совета ПАРД.



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