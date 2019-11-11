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11 ноября 2019, понедельник, 08:32 558
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Автокатастрофа под Киевом забрала жизнь двух маленьких детей и двух взрослых

Автокатастрофа под Киевом забрала жизнь двух маленьких детей и двух взрослых

Авария, ДТП, Киевская область, Бородянский район, ГосЧС Украины
ДТП. Фото: ГосЧС
ДТП. Фото: ГосЧС

В Бородянском районе под Киевом произошло смертельное ДТП, в котором погибло четверо людей, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В воскресенье, 10 ноября, в с. Здвижевка Бородянского района Киевской области столкнулось два легковых автомобиля. Среди пассажиров пострадало восемь человек: четверо погибло (двое детей по 12 лет и двое взрослых) и четверо попали в больницу. 

"Около 16:15 результате столкновения двух легковых автомобилей погибли четыре человека, из них двое детей (2007 г.р.) и четыре человека госпитализированы в больницу", – говорится в сообщении.

Для ликвидации ДТП от ГосЧС было привлечено пять человек личного состава и 1 единица техники.

Спасатели не уточняют детали аварии. На фото, опубликованных в сети, видно, что автомобили после столкновения оказались в кювете и перевернулись.

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