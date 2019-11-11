Автокатастрофа під Києвом забрала життя двох маленьких дітей і двох дорослих

У Бородянському районі під Києвом сталася смертельна ДТП, в якій загинуло четверо людей, повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

У неділю, 10 листопада, в с. Здвижевка Бородянського району Київської області зіткнулися два легкових автомобіля. Серед пасажирів постраждало вісім осіб: четверо загинуло (двоє дітей 12 років і двоє дорослих) і четверо потрапили до лікарні.

"Близько 16:15 результаті зіткнення двох легкових автомобілів загинули чотири людини, з них двоє дітей (2007 р.) і чотири людини госпіталізовані в лікарню", – йдеться в повідомленні.

Для ліквідації ДТП від ДСНС було залучено п'ять чоловік особового складу та 1 одиниця техніки.

Рятувальники не уточнюють деталі аварії. На фото, опубліковані в мережі, видно, що після зіткнення автомобілі опинилися в кюветі і перекинулися.