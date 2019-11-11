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11 ноября 2019, понедельник, 08:23 396
Происшествия 2019-11-11T08:29:28+02:00
Українські Новини
Lexus отрикошетил на троутар и сбил двух людей возле метро в Киеве, погибла девушка

Lexus отрикошетил на троутар и сбил двух людей возле метро в Киеве, погибла девушка

Осокорки, смертельное ДТП, ДТП в Киеве, проспект Бажана

В ночь на понедельник, 11 ноября, в Киеве на проспекте Николая Бажана недалеко от станции метро "Осокорки" произошло ДТП с участием Renault и Lexus. В результате аварии погибла девушка-пешеход, которая просто шла мимо, сообщает "Информатор".

Вызов об аварии поступил полицейским около 23:10. 

По предварительной информации, которую сообщили полицейские и очевидцы, Logan попытался повернуть направо, подрезал Lexus и ударил авто. В результате водитель Lexus потерял управление и вылетел на тротуар, сбив двух пешеходов — девушку и парня.

Девушка погибла на месте. Парня увезла в больницу карета скорой помощи. На месте помимо еще одной бригады медиков также работали два экипажа патрульной полиции, а также сотрудники следственного управления. Им предстоит установить обстоятельства аварии, а также определить виновника произошедшего.

ДТП на Бажана. Фото: ДТП на Бажана. Фото: "Информатор"

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