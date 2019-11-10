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10 ноября 2019, воскресенье, 21:16 102
Общество 2019-11-10T21:17:09+02:00
Українські Новини
В Одессе из детского приюта убежали 6 воспитанников

В Одессе из детского приюта убежали 6 воспитанников

Побег, Детский дом, Детский приют

В Одессе разыскивают шестерых несовершеннолетних воспитанники детского учреждения. Об этом пресс-служба ГУНП Одесской области.

Киевским отделом полиции в Одессе разыскиваются Максим Разин 2008 года рождения, Евгения Степанюк, 2003 года рождения, Карина Орленко, 2006 года рождения, Анна Стельмах, 2003 года рождения, Максим Соколаш, 2004 года рождения, Данила Разин, 2005 года рождения.

Отмечается, что Анна Стельмах на рост 165-170 см, худощавая, волосы длинные светлые, глаза голубые.

Максим Соколаш роста 170-172 см, худощавый, волосы светлые кротко, глаза голубые.

Евгения Степанюк роста 152 см, волосы темные ниже плеч, глаза темные.

Карина Орленко роста 145-150 см, худощавая, волосы короткие темно-русые, глаза серые.

Максиму Разину на вид 11-12 лет, волосы светло-русого цвета, среднего телосложения.

Даниилу Разину на вид 14 лет, худощавый, волосы светлые.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 усыновили меньше всего детей за годы независимости Украины.

В детском приюте Одессы дети жалуются на постоянные избиения воспитателями.

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