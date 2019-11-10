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  • Трампу прислали необычный подарок в честь 30-летия падения Берлинской стены
10 ноября 2019, воскресенье, 16:10 79
Америка 2019-11-10T16:10:33+02:00
Українські Новини
Трампу прислали необычный подарок в честь 30-летия падения Берлинской стены

Трампу прислали необычный подарок в честь 30-летия падения Берлинской стены

США, Германия, Берлинская стена, Вашингтон, Дональд Трапм, Стена с Мексикой
Дональд Трамп. Фото: @realDonaldTrump
Дональд Трамп. Фото: @realDonaldTrump

Немецкие активисты прислали президенту США Дональду Трампу, которых собирался построить стену на границе с Мексикой, обломок Берлинской стены к 30-летию ее падения, напомнив о том, что США помогали строить мир без стен.

Об этом написал журналист Карл Насман в своем Twitter.

Часть стены весом 2,7 тонн привезли в Вашингтон в субботу, 9 ноября. Его прислала берлинская неправительственная организация Die Offene Gesellschaft в ответ на инициативу Дональда Трампа построить стену на границе с Мексикой. Отмечается, что фрагмент стены транспортировали в Вашингтон за счет частных пожертвований.

На обломке стены, который был послан американскому лидеру написано, что ни одна стена не существует вечно.

"Мы хотели бы передать вам один из кусков поверженной Берлинской стены, чтобы отметить преданность Соединенных Штатов строению мира без стен", – сказано в тексте, выведенном на обломке.

В свою очередь, секретная служба США отказалась принять "подарок" берлинских активистов. Еще до отказа в организации выразили надежду, что часть стены разместят в публичном месте, чтобы американцы смогли прочитать выведенное на ней сообщение.

Как сообщали Українські Новини, Пентагон заключил контракты с частными фирмами на строительство стены с Мексикой. Ранее поступило предложение финансировать стену на границе с Мексикой с налога на порно.

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