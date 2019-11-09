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09 ноября 2019, суббота, 18:09 126
Бизнес 2019-11-09T18:10:19+02:00
Українські Новини
Разговоры о реприватизации убьют интерес крупных иностранных инвесторов к Украине, - Фесенко

Разговоры о реприватизации убьют интерес крупных иностранных инвесторов к Украине, - Фесенко

Укртелеком

Разговоры о возможной реприватизации "Укртелекома" отобьют у иностранных инвесторов интерес к Украине и сорвут планы правительства по привлечению иностранных инвестиций. Об этом написал политолог Владимир Фесенко на своей страничке в Facebook.

Политолог отметил, что согласно проекту бюджета-2020 правительство планирует привлечь в следующем году свыше 22,6 млрд грн иностранных инвестиций, что составляет менее $1 млрд, в то время как за 5 лет намерено привлечь $50 млрд.

"Похвальная реалистичность в планах на 2020 г.. Вряд ли сразу удастся обеспечить скачок иностранных инвестиций. Но даже для выполнения этих относительно скромных планов, а тем более для будущих инвестиционных "мега-проектов" надо обеспечивать качество инвестиционного климата. В этой связи напомню о конфликтных ситуациях по предыдущим крупным инвестпроектам – Криворожсталь (Миттал-Стил), Укртелеком. И там, и там происходят какие-то странные действия отдельных чиновников, идут разговоры о реприватизации, что может напрочь убить интерес крупных иностранных инвесторов приходить в Украину", - написал Фесенко.

Политолог позитивно оценивает заявление премьер-министра Алексея Гончарука о том, что он против реприватизации, но считает, что такую же позицию должны озвучить и другие представители власти, в частности руководство Фонда госимущества.

"Очень хорошо, что Премьер-министр Гончарук выступает категорически против реприватизации. Но это должна быть не только его личная позиция, но и принципиальная позиция всего правительства, и отдельных государственных институтов, в том числе и Фонда госимущества", - отметил Фесенко.

По его мнению, для президента способность правительства обеспечить привлечение в страну инвестиций станет одним из ключевых критериев для оценки эффективности его работы.

"Судя по всему, для Президента Зеленского привлечение инвестиций, особенно иностранных, будет одним из главных критериев в оценке эффективности деятельности правительства", - написал Фесенко.

Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе инвестиционного форума в Мариуполе заявил, что реприватизация является плохим сигналом для инвесторов и подрывает доверие к государству, а также заверил, что правительство будет относиться к таким идеям очень осторожно.

Экономический эксперт Борис Кушнирук ранее отметил, что заявления представителей власти о возможной реприватизации, в частности телекоммуникационной компании "Укртелеком", увеличивают риски для инвестиций в Украину и отпугивают инвесторов.

 

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