Западным инвесторам нравится сегодняшний "драйв" в Украине, – гендиректор ДТЭК

Начатые изменения в Украине повышают интерес зарубежных инвесторов к украинским рынкам.

Такое мнение высказал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в ходе Киевского международного экономического форума, сообщает УНИАН.

Накануне энергетическая компания успешно выпустила дебютные стандартные "зеленые" еврооблигации и благодаря этому привлекла 325 млн евро на строительство ветровых и солнечных электростанций. "

"На мой взгляд, выпуск зеленых бондов – это успех не только нашей компании, это успех Украины. Потому что мы смогли создать новый инструмент, который позволяет новые инвестиции в страну. Что нравится инвесторам, исходя из нашего общения с ними? Инвесторам нравится президент, молодое правительство, тот драйв, который есть в стране, и желание ее поменять. Но что инвесторам не нравится – это необдуманные заявления, которые звучат от отдельных политиков", – сказал Тимченко.

В качестве примера он привел дискуссии о поправках в закон об энергорынке, которым предлагается установить новые ценовые и другие ограничения для производителей электроэнергии, а также заявления о намерении ретроспективно пересмотреть "зеленый" тариф для возобновляемой энергетики.

"К нашим бондам был большой интерес, но ставка по ним могла бы быть ниже. Пара процентов в ней – это то, что нам стоили высказывания некоторых политиков из парламента. Но стоили уже не только нашей компании, а и Украине в целом. Потому что, если будут новые выпуски облигаций другими компаниями, для них будет бенчмарк – дебютный выпуск ДТЭК",– заключил Тимченко.