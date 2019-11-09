Західним інвесторам подобається сьогоднішній "драйв" в Україні, – гендиректор ДТЕК

Розпочаті зміни в Україні підвищують інтерес закордонних інвесторів до українських ринків.

Таку думку висловив генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко під час Київського міжнародного економічного форуму, повідомляє УНІАН.

Напередодні енергетична компанія успішно випустила дебютні стандартні "зелені" єврооблігації і завдяки цьому привернула 325 млн євро на будівництво вітрових і сонячних електростанцій. "

"На мій погляд, випуск зелених бондів – це успіх не тільки нашої компанії, це успіх України. Тому що ми змогли створити новий інструмент, який дозволяє нові інвестиції в країну. Що подобається інвесторам, виходячи з нашого спілкування з ними? Інвесторам подобається президент, молоде уряд, той драйв, який є в країні, і бажання її змінити. Але що інвесторам не подобається – це необдумані заяви, які звучать від окремих політиків", – сказав Тимченко.

В якості прикладу він навів дискусії про поправки в закон про енергоринку, яким пропонується встановити нові цінові та інші обмеження для виробників електроенергії, а також заяви про намір ретроспективно переглянути "зелений" тариф для відновлюваної енергетики.

"До наших бондів був великий інтерес, але ставка по ним могла б бути нижчою. Пара відсотків у ній – це те, що нам коштували висловлювання деяких політиків з парламенту. Але коштували вже не тільки нашої компанії, а й Україні в цілому. Тому що, якщо будуть нові випуски облігацій іншими компаніями, для них буде бенчмарк – дебютний випуск ДТЕК",– сказав Тимченко.