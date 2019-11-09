підписатися на розсилку
24.35 24.65
26.8 27.3
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Західним інвесторам подобається сьогоднішній "драйв" в Україні, – гендиректор ДТЕК
09 листопада 2019, субота, 13:10 341
Економіка 2019-11-09T16:00:02+02:00
Українські Новини
Західним інвесторам подобається сьогоднішній "драйв" в Україні, – гендиректор ДТЕК

Західним інвесторам подобається сьогоднішній "драйв" в Україні, – гендиректор ДТЕК

Максим Тимченко, ДТЕК

Розпочаті зміни в Україні підвищують інтерес закордонних інвесторів до українських ринків.

Таку думку висловив генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко під час Київського міжнародного економічного форуму, повідомляє УНІАН.

Напередодні енергетична компанія успішно випустила дебютні стандартні "зелені" єврооблігації і завдяки цьому привернула 325 млн євро на будівництво вітрових і сонячних електростанцій. "

"На мій погляд, випуск зелених бондів – це успіх не тільки нашої компанії, це успіх України. Тому що ми змогли створити новий інструмент, який дозволяє нові інвестиції в країну. Що подобається інвесторам, виходячи з нашого спілкування з ними? Інвесторам подобається президент, молоде уряд, той драйв, який є в країні, і бажання її змінити. Але що інвесторам не подобається – це необдумані заяви, які звучать від окремих політиків", – сказав Тимченко.

В якості прикладу він навів дискусії про поправки в закон про енергоринку, яким пропонується встановити нові цінові та інші обмеження для виробників електроенергії, а також заяви про намір ретроспективно переглянути "зелений" тариф для відновлюваної енергетики.

"До наших бондів був великий інтерес, але ставка по ним могла б бути нижчою. Пара відсотків у ній – це те, що нам коштували висловлювання деяких політиків з парламенту. Але коштували вже не тільки нашої компанії, а й Україні в цілому. Тому що, якщо будуть нові випуски облігацій іншими компаніями, для них буде бенчмарк – дебютний випуск ДТЕК",– сказав Тимченко.

Більше новин про: Максим Тимченко ДТЕК

Архів
Новини
Гончарук розкритикував екс-керівництво Мін'юсту 14:40
Розведення військ. Фото: штаб ООС
Розведення військ почалося близько Петровського 14:01
Аномальне тепло не хоче йти: у неділю в Україні вдень буде до +20 13:52 Карта
Олігархи ще ніколи не мали так мало впливу на владу, як зараз, - Гончарук 13:31
Західним інвесторам подобається сьогоднішній "драйв" в Україні, – гендиректор ДТЕК 13:10
більше новин
Затримана на великому хабарі співробітниця НБУ виявилася дружиною екс-прокурора у справі Гандзюк 15:04
У Зеленського збираються легалізувати гральний бізнес з розводками і підставами, - журналіст 10:37
Приватизація "Укртелекому" вивела компанію на рівень світових гравців в галузі, - ЗМІ 12:05
Джек Ма приїхав до Ярославського і справив фурор, виступаючи перед студентами Харківського університету 20:20
Західним інвесторам подобається сьогоднішній "драйв" в Україні, – гендиректор ДТЕК 13:10
більше новин
Прокурором Волинської області призначено кума заступника Рябошапки 16:28
Зеленський ветував закон про верифікацію та перевірку пенсій, субсидій та інших соцвиплат 17:07
ЦВК закупила 18 автомобілів Toyota у фірми екс-регіонала 12:56
Kyiv Smart Card. Фото: Facebook/ Київський метрополітен
Електронний квиток в Києві не працює в годину пік: люди вимагають безкоштовного проїзду, пенсіонери "беруть метро штурмом" 08:20
Затонула яхта. Фото: I. LOVE.OBOLON/Facebook
Яхта затонула в київській акваторії на Оболоні 15:55
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok