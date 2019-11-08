Украинский пловец Михаил Романчук поставил рекорд на Кубке мира и получил золотую медаль

Украинский пловец Михаил Романчук выиграл золотую награду на этапе Кубка мира, который проходит в катарской Дохе. Об этом сообщает Международная федерация плавания (FINA) в Twitter.

После серебра на дистанции 400 м вольным стилем он выиграл золото на дистанции 1500 м. Он проплыл дистанцию за 14:51.61. Результат украинца стал рекордным в истории Кубка мира.

🚨We have a new World Cup Record in the 1500m FREE by Mykhailo ROMANCHUK of Ukraine!#SWC19 pic.twitter.com/C5aGTSw6lF — FINA (@fina1908) 8 листопада 2019 р.

Вторым приплыл представитель Чехии Ян Мики (14.58,30), а бронзу завоевал венгр Гергели Гюрте (14.59,88).

Как сообщали Українські Новини, ранее украинский пловец Михаил Романчук получил "золото" на этапе Кубка мира в Токио на дистанции 1,5 тысячи метров вольным стилем.