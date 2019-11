Украинский пловец Михаил Романчук поставил рекорд на Кубке мира и получил золотую медаль

После серебра на дистанции 400 м вольным стилем он выиграл золото на дистанции 1500 м. Он проплыл дистанцию за 14:51.61. Результат украинца стал рекордным в истории Кубка мира.

