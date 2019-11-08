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  • Украинский пловец Михаил Романчук поставил рекорд на Кубке мира и получил золотую медаль
08 ноября 2019, пятница, 22:03 50
Спорт 2019-11-08T22:31:43+02:00
Українські Новини
Украинский пловец Михаил Романчук поставил рекорд на Кубке мира и получил золотую медаль

Украинский пловец Михаил Романчук поставил рекорд на Кубке мира и получил золотую медаль

Кубок мира, Плавание, Михаил Романчук

Украинский пловец Михаил Романчук выиграл золотую награду на этапе Кубка мира, который проходит в катарской Дохе. Об этом сообщает Международная федерация плавания (FINA) в Twitter.

После серебра на дистанции 400 м вольным стилем он выиграл золото на дистанции 1500 м. Он проплыл дистанцию за 14:51.61. Результат украинца стал рекордным в истории Кубка мира.

Вторым приплыл представитель Чехии Ян Мики (14.58,30), а бронзу завоевал венгр Гергели Гюрте (14.59,88).

Как сообщали Українські Новини, ранее украинский пловец Михаил Романчук получил "золото" на этапе Кубка мира в Токио на дистанции 1,5 тысячи метров вольным стилем.

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