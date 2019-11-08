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08 листопада 2019, пʼятниця, 20:41 5
Шоу-бізнес 2019-11-08T22:00:02+02:00
Українські Новини
Селена Гомес вперше показала на кіноподії молодшу сестру

Селена Гомес вперше показала на кіноподії молодшу сестру

Селена Гомес, актори, шоу-бізнес, Холодне серце
Селена Гомес з молодшою сестрою на кіноподії.Скріншот: instagram/selenagomez
Селена Гомес з молодшою сестрою на кіноподії.Скріншот: instagram/selenagomez

Голлівудська акторка та співачка Селена Гомес вперше вийшла у світ за руку з шестирічною сестрою. Про це передає CNN.

7 листопада в Лос-Анджелесі відбулася прем'єра "Холодного серця 2". Мультфільм привернув увагу мільйонів кіноманів, адже автори проекту продовжили відому історію принцес Анни та Ельзи. На презентацію Disney прийшло чимало голлівудських зірок, в числі яких була і Гомес. Однак, зірка Голлівуду прийшла з молодшою сестрою Грейсі Еліот, та ще й в однакових образах, що викликало посмішки на обличчях шанувальників зірки.

Перед камерами сестри з'явилися в однакових вбраннях від Marc Jacobs. Образ Селени Гомес і її сестри складався з світлої сукні з квітковим принтом і накидки, оздобленою пір'ям і великими пайєтками. Талію дівчини підкреслили тонким ременем.

Грейсі – велика шанувальниця мультфільму "Крижане серце",так як на червоній доріжці вона з Селеною Гомес відтворила образи головних героїнь. Американки були заплетені в стилі Анни та Ельзи і показали близькі відносинами перед камерою.

 

 
 
 
 
 
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Hope I’m officially the best big sissy ever now.. she was LIVING her best life!! Frozen 2 was amazing!!! Styled by: @kateyoung @marcjacobs Glam: @marissa.marino @makeupbymelissam birthed by: @mandyteefey 💙

Допис, поширений Selena Gomez (@selenagomez)

 

Сподіваюся, що я офіційно – найкраща старша сестричка. Вона провела найкращий день у житті. "Холодне серце 2" було дивним, – прокоментувала Селена Гомес.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2017 році Селена Гомес отримала звання найвпливовішої жінки світу в музичній індустрії за версією журналу Billboard.

Також Селена Гомес тимчасово зупиняла кар'єру через вовчанку.

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