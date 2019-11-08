Селена Гомес вперше показала на кіноподії молодшу сестру

Голлівудська акторка та співачка Селена Гомес вперше вийшла у світ за руку з шестирічною сестрою. Про це передає CNN.

7 листопада в Лос-Анджелесі відбулася прем'єра "Холодного серця 2". Мультфільм привернув увагу мільйонів кіноманів, адже автори проекту продовжили відому історію принцес Анни та Ельзи. На презентацію Disney прийшло чимало голлівудських зірок, в числі яких була і Гомес. Однак, зірка Голлівуду прийшла з молодшою сестрою Грейсі Еліот, та ще й в однакових образах, що викликало посмішки на обличчях шанувальників зірки.

Перед камерами сестри з'явилися в однакових вбраннях від Marc Jacobs. Образ Селени Гомес і її сестри складався з світлої сукні з квітковим принтом і накидки, оздобленою пір'ям і великими пайєтками. Талію дівчини підкреслили тонким ременем.

Грейсі – велика шанувальниця мультфільму "Крижане серце",так як на червоній доріжці вона з Селеною Гомес відтворила образи головних героїнь. Американки були заплетені в стилі Анни та Ельзи і показали близькі відносинами перед камерою.

Сподіваюся, що я офіційно – найкраща старша сестричка. Вона провела найкращий день у житті. "Холодне серце 2" було дивним, – прокоментувала Селена Гомес.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2017 році Селена Гомес отримала звання найвпливовішої жінки світу в музичній індустрії за версією журналу Billboard.

Також Селена Гомес тимчасово зупиняла кар'єру через вовчанку.