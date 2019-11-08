На Прикарпатье река изменила цвет и покраснела

В городе Калуш Ивано-Франковской области река Млынивка приобрела красный цвет. Об этом информирует управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА в пятницу, 8 ноября. "На место происшествия выезжала комиссия. По прибытию на место происшествия факт загрязнения водоема подтвержден. Вода в реке Млынивка имеет красную окраску, без характерного запаха. Загрязнение воды в реке наблюдается протяженностью ориентировочно 3 км. Гибель рыбы в настоящее время не выявлена", - говорится в сообщение. Комиссия обследовала Млынивку вверх по течению и установила, что загрязнение начинается с ручейка Гуркотало. Он протекает возле КП Калушавтодор. "У ограждения со стороны предприятия выявлены сгустки, вероятно, водорастворимой краски красного цвета, которыми скорее всего загрязнена вода в реке Млынивка", - отмечает пресс-служба. На месте загрязнения были взяты пробы вещества для дальнейшего исследования в лабораторном центре Госпродпотребслужбы. Река Млынивка через 15 км впадает в реку Лимница. Водозабор на Лимнице находится выше по течению в селе Добровляны, Калушского района. Лимница - река в пределах Рожнятовского, Калушского и Галицкого районов Ивано-Франковской области, правый приток Днестра (бассейн Черного моря). Как сообщали Українські Новини, "Киевэнерго" выкрасило реку Лыбедь в ярко-зеленый цвет. В Коломые река окрасилась в зеленый цвет.