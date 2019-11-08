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08 ноября 2019, пятница, 20:06 576
Общество 2019-11-08T20:34:41+02:00
Українські Новини
На Прикарпатье река изменила цвет и покраснела

На Прикарпатье река изменила цвет и покраснела

Река, Цвет, Изменение цвета, Загрязнение реки
Вода в реке стала красной, но рыба не вымерла. Фото: facebook.com/kalushformat
Вода в реке стала красной, но рыба не вымерла. Фото: facebook.com/kalushformat

В городе Калуш Ивано-Франковской области река Млынивка приобрела красный цвет. Об этом информирует управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА в пятницу, 8 ноября.

"На место происшествия выезжала комиссия. По прибытию на место происшествия факт загрязнения водоема подтвержден. Вода в реке Млынивка имеет красную окраску, без характерного запаха. Загрязнение воды в реке наблюдается протяженностью ориентировочно 3 км. Гибель рыбы в настоящее время не выявлена", - говорится в сообщение.

Комиссия обследовала Млынивку вверх по течению и установила, что загрязнение начинается с ручейка Гуркотало. Он протекает возле КП Калушавтодор.

"У ограждения со стороны предприятия выявлены сгустки, вероятно, водорастворимой краски красного цвета, которыми скорее всего загрязнена вода в реке Млынивка", - отмечает пресс-служба.

На месте загрязнения были взяты пробы вещества для дальнейшего исследования в лабораторном центре Госпродпотребслужбы.

Река Млынивка через 15 км впадает в реку Лимница. Водозабор на Лимнице находится выше по течению в селе Добровляны, Калушского района.

Лимница - река в пределах Рожнятовского, Калушского и Галицкого районов Ивано-Франковской области, правый приток Днестра (бассейн Черного моря).

Как сообщали Українські Новини, "Киевэнерго" выкрасило реку Лыбедь в ярко-зеленый цвет.

В Коломые река окрасилась в зеленый цвет.

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