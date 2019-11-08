В США ожидают суда приемные родители украинки с карликовостью за то, что оставили ее на год в одиночестве

Социальные сети привлекла внимание история девушки-сироты из Украины с карликовостью, приемные родители которой бросили девочку и переехали жить в Канаду. На данный момент супруги ожидают суда в США. Об этом передает ВВС.

16-летняя Наталья Грейс Барнетт стала известна после слухов о том, что пыталась убить своих приемных родителей, а также выдавала себя за ребенка, будучи совершеннолетним человеком.

Девушку из Украины удочерила супружеская пара в 2010 году Кристина и Майкл Барнетт, которые жили во Флориде. Перед приходом в новую семью, девочку уже несколько раз удочеряли, однако возвращали обратно.

На момент усыновления Барнеттами Наталья утверждала, что ей 6 лет, однако Кристина и Майкл сомневались в ее возрасте, полагая, что ей было тогда около 20.

Кристина Барнетт заметила у девочки наличие коренных зубов, менструальный цикл и желание общаться с детьми постарше. Позднее девушка призналась, что была немного взрослее названного возраста, но ей было далеко не 20 лет.

В 2012 году Майкл Барнетт подал ходатайство в Верховный суд округа Марион во Флориде, чтобы изменить дату свидетельства о рождении Натальи с 2003 на 1989 год. Тогда тесты костей девушки указали, что ей было 14 лет.

Позднее, семья призналась, что переехала в Канаду без Натальи, но оставила ей все необходимые условия для жизни:квартиру с оплаченными на год вперед счетами и консервами. Таким образом, семейство оставило девочку жить одну. За это Кристине и Майклу в настоящее время предъявлены обвинения в халатности, они предстанут перед судом в начале 2020 года, несмотря на то, что развелись в 2014 году.

В эфире программы "Доктор Фил" Наталья рассказала, что думала, что нашла свою семью, однако в какой-то момент новые родители стали опасаться девочку. Они утверждали, что она пыталась убить членов семьи, зарезав их ножом во сне, подсыпав яд в кофе и толкнув на электрическую ограду. Все обвинения девочка отрицает и называет недопониманием. Несмотря на это, она призналась, что предыдущая семья вернула ее в приют из-за подозрения в том, что Наталья пыталась сломать руку сыну в приемной семье.

"Один из мальчиков, я и он, были очень близки, поэтому мы почти боролись, но я неправильно приземлилась на его руку, поэтому мама подумала, что я пытаюсь сломать ему руку", - рассказала Наталья в эфире.

В одиночестве Наталья прожила год, пока ее не определили в семью Антона ​​и Синтии Манс. Сейчас она утверждает, что ей 16 лет.

Как сообщали Українські Новини, ранее в СМИ появилось видео жестокого обращения американки со своей новорожденной дочерью.

Кроме того, во Львовской области женщина бросила троих детей и уехала устраивать личную жизнь.