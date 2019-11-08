Львовские ветераны поблагодарили бизнесмена Кривецкого, выкупающего у участников АТО малопривлекательные земучастки

Ветераны антитеррористической операции (АТО) из общественной организации (ОО) "Львовский областной союз АТО и семей погибших" пояснили продажу своих земельных участков львовскому бизнесмену Игорю Кривецкому тем, что таким образом происходит поддержка ветеранов со стороны местного бизнеса.

Об этом сообщило интернет-издание "Цензор.net", ссылаясь на страницу организации в социальной сети Facebook.

"В Украине началась настоящая информационная война против участников российско-украинской войны. Нас хотят дискредитировать в глазах общества и выставить земельными мошенниками. Именно такое впечатление сложилось после публикации вчера, 5 ноября, провокационной новости изданием "Наші гроші. Львів". Журналисты этого СМИ пишут, что "наши земли", в с. Стрелки на Львовщине (да, это не ошибка, оказывается, есть земли под садоводство, под строительство и земли для АТОшников), переписал на себя один из украинских бизнесменов. Сенсация. Показательно, что эту "топ-новость" сразу распространили рейтинговые украинские издания ... а еще местное издание Zaxid.net, которое АТОшники Львовщины считают антиукраинским. Кто заказал и кому выгодна такая информационная кампания против участников войны с Россией для нас остается загадкой, однако хотим расставить точки над "і", - говорится в сообщении организации.

"Мы, участники российско-украинской войны (АТО/ООС/УБД) утверждаем, что такие "информационные материалы" искажают и извращают факты для представления АТОшников в негативном свете. Такие "новости" позорят нашу честь и достоинство. Каждый из нас прошел войну не для того, чтобы в тылу нас дискредитировали отдельные СМИ, которые отрабатывают политические заказы. Мы предупреждаем, что не допустим давления и пренебрежения к себе.

Во-первых, каждый гражданин Украины, не только АТОшник, имеет право на бесплатное получение и свободное распоряжение 5 земельными участками. Из-за российско-украинской войны, за выполненный долг перед Родиной, мы, защитники государства, получили внеочередное право на получение земли. Поэтому мы сделаем все, чтобы каждый из нас, кто вернулся живым после боевых действий, смог реализовать свое законное право, несмотря на любые провокации. Но, к сожалению, те земельные наделы, которые мы самостоятельно ищем и прикладываем титанические усилия, чтобы их приватизировать, как правило, запущенные, поросшие кустарником, малоплодородны и не пригодны для ведения сельского хозяйства. Поэтому мы искренне радуемся за каждого побратима, который сумел продать малопривлекательные земельные участки. Однако, проплаченным СМИ это не важно, они не пишут, что за вырученные средства мы кормим свои семьи, одеваем детей, покупаем лекарства и ремонтируем собственные дома. Им плевать, главное - гонорар, сенсация и провокационный заголовок.

Во-вторых, в Украине ежедневно продают и покупают земли - это новость? Или земли выделении участникам боевых действий имеют особый статус и их нельзя продавать, а нужно передавать от АТОшника к АТОшнику? Если нет, то мы не понимаем этого ажиотажа вокруг земельных участков в с. Стрелки. Эти "мега-крутые" несколько десятков га земли, на сегодня, совершенно не пригодны для ведения сельскохозяйственной деятельности. Для того, чтобы привести эти земли к должному, "плодородному", состоянию необходима дорогостоящая рекультивация. Средств на это у ветеранов, которые защищали Украину на передовой, нет. Использовать по-другому (строительство и т.п.) эти земли запрещено. Поэтому АТОшникам остается 2 варианта использования этих земель: оставить их зарастать кустарником, или продать. Поэтому мы искренне благодарим всех украинских бизнесменов, в том числе Игоря Кривецкого, которые готовы выкупать у ветеранов войны малопривлекательные и неплодородные земли. У наших побратимов еще много таковой неликвидной земли, а очередей за ней мы не видим. Где же Вы все, честные журналисты? Напишите своим инвесторам, возможно они также приобретут у нас земельные участки. Нам - реальная помощь, вам - сенсационная новость на сайт.

В-третьих, Мы сожалеем, что статус АТО используют для "желтухи". Провокационные заголовки свидетельствуют о явной информационной атаке на участников войны с Россией. Нас, просто, нагло очерняют. Для этого не чураются использовать "джинсу". Очевидно, кто-то пытается столкнуть лбами общество и АТОшников. Терпеть и закрывать глаза на это мы не будем", - заявили ветераны АТО в своем обращении.

Также ОО "Львовский областной союз АТО и семей погибших" выдвинула следующие требования: