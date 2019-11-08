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  • Лучшая подруга Уитни Хьюстон рассказала об интимных отношениях с певицей
08 ноября 2019, пятница, 17:52 378
Жизнь 2019-11-08T17:53:21+02:00
Українські Новини
Лучшая подруга Уитни Хьюстон рассказала об интимных отношениях с певицей

Лучшая подруга Уитни Хьюстон рассказала об интимных отношениях с певицей

Уитни Хьюстон, бисексуальность, Робин Кроуфорд, Моя жизнь с Уитни Хьюстон
Уитни Хьюстон. Фото: Instagram/whitneyhouston
Уитни Хьюстон. Фото: Instagram/whitneyhouston

Лучшая подруга знаменитой американской певицы Уитни Хьюстон подтвердила ее бисексуальность, о которой ранее говорили и ее муж Бобби Браун, и родственники. Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на NBC.

Общественность и ранее приписывала Хьюстон роман с лучшей подругой Робин Кроуфорд, и теперь она подтвердила, что романтические отношения действительно были.

Информацию об этом Робин Кроуфорд изложила в своих мемуарах "Моя жизнь с Уитни Хьюстон". Она отметила,что они познакомились в Нью-Джерси в 1980 году. Тогда между ними вспыхнул роман.

"Именно этим летом мы впервые встретились. Это был первый раз, когда мы поцеловались. Это не было запланировано, это просто произошло. Это было прекрасно. Вскоре после этого мы провели ночь вместе", - заявила Кроуфорд и пояснила, что интимные отношения только сблизили их.


Кроуфорд также призналась, что они были влюблены друг в друга с первого дня знакомства, но когда Уитни стала популярной, им пришлось скрывать свои чувства.

"Она сказала, что если люди узнают о наших отношениях, то будут использовать это против нас. Поэтому я держала все в секрете. Мы хотели быть вместе, только вдвоем. Никогда не вешали ярлыки: "гей", "лесбиянка", а просто жили своей жизнью и надеялись, что так будет всегда", - призналась Робин.

Кроме того, против их отношений выступала и мама Хьюстон, считавшая любовь между женщинами противоестественной.

"Уитни знала, что я люблю ее, и я знала, что мои чувства взаимны. Мы были всем друг для друга и поклялись всегда быть рядом", - рассказала подруга певицы в своих мемуарах.

Как сообщали Українські Новини, в 2012 году в США похоронили Уитни Хьюстон

Также, сообщалось, что могилу Уитни Хьюстон постоянно охраняют из-за золоченого гроба и бриллиантов.

В 2015 году умерла дочь Уитни Хьюстон, ей было 22 года. 

Больше новостей о: Уитни Хьюстон бисексуальность Робин Кроуфорд Моя жизнь с Уитни Хьюстон

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