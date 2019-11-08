На этой неделе розничные цены на бензин А-92 и А-95 не изменились

В понедельник-пятницу, 4-8 ноября, розничные цены на бензин А-92 и А-95 сохранились на уровне 27,58-28,70 гривен за литр.

Об этом Українським Новинам сообщила компания UPECO.

Розничные цены на бензин А-92 сохранились на 27,58 гривен за литр.

Розничные цены на бензин А-95 сохранились на 28,70 гривен за литр.

С начала 2019 года розничные цены на бензин А-76/80 сохранились на 25,45 гривен/литр, на А-92 - снизились на 1,43% с 27,98 гривен/литр, на А-95 - снизились на 1,34% с 29,09 гривен/литр.

Как сообщали Українські Новини, 28 октября-1 ноября, розничные цены на бензин А-92 и А-95 снизились на 0,03-0,04% до 27,58-28,70 гривен за литр.

Розничные цены на бензин 4-8 ноября, гривен/литр: