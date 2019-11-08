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08 ноября 2019, пятница, 16:22 31
Экономика 2019-11-08T16:24:56+02:00
Українські Новини
На этой неделе розничные цены на бензин А-92 и А-95 не изменились

На этой неделе розничные цены на бензин А-92 и А-95 не изменились

Цены на бензин, бензин А-92, бензин А-95

В понедельник-пятницу, 4-8 ноября, розничные цены на бензин А-92 и А-95 сохранились на уровне 27,58-28,70 гривен за литр.

Об этом Українським Новинам сообщила компания UPECO.

Розничные цены на бензин А-92 сохранились на 27,58 гривен за литр.

Розничные цены на бензин А-95 сохранились на 28,70 гривен за литр.

С начала 2019 года розничные цены на бензин А-76/80 сохранились на 25,45 гривен/литр, на А-92 - снизились на 1,43% с 27,98 гривен/литр, на А-95 - снизились на 1,34% с 29,09 гривен/литр.

Как сообщали Українські Новини, 28 октября-1 ноября, розничные цены на бензин А-92 и А-95 снизились на 0,03-0,04% до 27,58-28,70 гривен за литр.

Розничные цены на бензин 4-8 ноября, гривен/литр:

Название продукта

Средняя цена на 8 ноября

Средняя цена на 4 ноября

8 ноября в % к 4 ноября

А-76/80

А-92

27,58

27,58

100,00

А-95

28,70

28,70

100,00

 

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