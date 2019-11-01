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01 ноября 2019, пятница, 17:59 32
Экономика 2019-11-01T18:01:56+02:00
Українські Новини
На этой неделе розничные цены на бензин А-92 и А-95 понизились

На этой неделе розничные цены на бензин А-92 и А-95 понизились

Цены на бензин, бензин А-92, бензин А-95

В понедельник-пятницу, 28 октября-1 ноября, розничные цены на бензин А-92 и А-95 снизились на 0,03-0,04% до 27,58-28,70 гривен за литр.

Об этом Українським Новинам сообщила компания UPECO.

Розничные цены на бензин А-92 снизились на 0,04% с 27,59 до 27,58 гривен за литр.

Розничные цены на бензин А-95 снизились на 0,03% с 28,71 до 28,70 гривен за литр.

С начала 2019 года розничные цены на бензин А-76/80 сохранились на 25,45 гривен/литр, на А-92 - снизились на 1,43% с 27,98 гривен/литр, на А-95 - снизились на 1,34% с 29,09 гривен/литр.

Как сообщали Українські Новини, 21-25 октября, розничные цены на бензин А-92 снизились на 0,04% до 27,59 гривен за литр, а на бензин А-95 сохранились и достигли отметки 28,71 гривен за литр третью неделю подряд.

Розничные цены на бензин 28 октября-1 ноября, гривен/литр:

Название продукта

Средняя цена на 1 ноября

Средняя цена на 28 октября

1 ноября в % к 28 октября

А-76/80

А-92

27,58

27,59

99,96

А-95

28,70

28,71

99,97

 

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