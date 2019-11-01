На этой неделе розничные цены на бензин А-92 и А-95 понизились

В понедельник-пятницу, 28 октября-1 ноября, розничные цены на бензин А-92 и А-95 снизились на 0,03-0,04% до 27,58-28,70 гривен за литр.

Об этом Українським Новинам сообщила компания UPECO.

Розничные цены на бензин А-92 снизились на 0,04% с 27,59 до 27,58 гривен за литр.

Розничные цены на бензин А-95 снизились на 0,03% с 28,71 до 28,70 гривен за литр.

С начала 2019 года розничные цены на бензин А-76/80 сохранились на 25,45 гривен/литр, на А-92 - снизились на 1,43% с 27,98 гривен/литр, на А-95 - снизились на 1,34% с 29,09 гривен/литр.

Как сообщали Українські Новини, 21-25 октября, розничные цены на бензин А-92 снизились на 0,04% до 27,59 гривен за литр, а на бензин А-95 сохранились и достигли отметки 28,71 гривен за литр третью неделю подряд.

Розничные цены на бензин 28 октября-1 ноября, гривен/литр: