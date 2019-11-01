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01 ноября 2019, пятница, 14:13 305
Экономика 2019-11-01T14:17:23+02:00
Українські Новини
Седьмую неделю подряд цены на сжиженный газ продолжают снижаться

Седьмую неделю подряд цены на сжиженный газ продолжают снижаться

Сжиженный газ, Автогаз, Цены на сжиженный газ

В понедельник-пятницу, 28 октября- 1 ноября, розничные цены на сжиженный газ СПБТ снизились на 0,35% с 11,44 до 11,40 гривен за литр, продолжая снижаться 7 неделю подряд.

Об этом Українським Новинам сообщила компания UPECO.

С начала 2019 года розничные цены на сжиженный газ СПБТ понизились на 14,35% с 13,31 гривен/литр.

Как сообщали Українські Новини, 21-25 октября, розничные цены на сжиженный газ СПБТ снизились на 0,86% с 11,63 до 11,53 гривен за литр.

Самая высокая цена на сжиженный газ СПБТ была зафиксирована 31 октября 2018 года – 16,31 гривен/литр.

Розничные цены на сжиженный газ СПБТ 28 октября-1 ноября, гривен/литр:

Название продукта

Средняя цена на 1 ноября

Средняя цена на 28 октября

1 ноября в % к 28 октября

СПБТ

11,40

11,44

99,65
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