Седьмую неделю подряд цены на сжиженный газ продолжают снижаться

В понедельник-пятницу, 28 октября- 1 ноября, розничные цены на сжиженный газ СПБТ снизились на 0,35% с 11,44 до 11,40 гривен за литр, продолжая снижаться 7 неделю подряд. Об этом Українським Новинам сообщила компания UPECO. С начала 2019 года розничные цены на сжиженный газ СПБТ понизились на 14,35% с 13,31 гривен\/литр. Как сообщали Українські Новини, 21-25 октября, розничные цены на сжиженный газ СПБТ снизились на 0,86% с 11,63 до 11,53 гривен за литр. Самая высокая цена на сжиженный газ СПБТ была зафиксирована 31 октября 2018 года – 16,31 гривен\/литр. Розничные цены на сжиженный газ СПБТ 28 октября-1 ноября, гривен\/литр: Название продукта Средняя цена на 1 ноября Средняя цена на 28 октября 1 ноября в % к 28 октября СПБТ 11,40 11,44 99,65