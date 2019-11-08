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08 ноября 2019, пятница, 15:54 1879
Технологии 2019-11-08T15:55:44+02:00
Українські Новини
В США ученые создали модель нетонущего металла

В США ученые создали модель нетонущего металла

Ученые, Исследования, Разработка, Металл
Металл.Фото:pixabay
Металл.Фото:pixabay

Команда исследователей-физиков Рочестерского университета в штате Нью-Йорк разработала модель металлических конструкций, которые невозможно утопить даже при полном погружении в воду. Об этом  передает российская служба ВВС.

В частности, основополагающей идеей для изобретения прототипа нетощуего металла стали водяные пауки и ядовитые огненные муравьи, которые обладают водоотталкивающими свойствами, а именно:

- Пауки-серебрянки живут под водой - в гнездах, сплетенных из паутины и открытых снизу наподобие водолазного колокола. Свое жилище паук наполняет воздухом, который он приносит с поверхности, зажав пузырек между брюшком и задними лапками, которые обладают гидрофобными свойствами и поэтому не смачиваются водой.

- Такими же свойствами обладают конечности огненных муравьев, за счет чего эти насекомые могут конструировать из своих тел своеобразные плоты, дрейфуя по поверхности воды за счет зажатых между особями пузырьков воздуха.

Физики научились придавать аналогичные свойства легким металлическим конструкциям путем нанесения на их поверхность микро- и наногравировки при помощи сверхкоротких вспышек лазера (продолжительностью в миллиардные доли микросекунды).

Полученный "узор" удерживает воздух и делает материал водоотталкивающим: его невозможно намочить, даже полностью погрузив в воду и придавив ко дну, за счет поверхностного натяжения.

Без дополнительного давления изделие из такого металла просто держится на поверхности - даже если деформировать гравированный металл, пробив в нем несколько отверстий.

Авторы исследования надеются, что в будущем с помощью такого металла можно будет строить непотопляемые пассажирские и торговые суда, а также устройства, которые смогут проводить долгое время под водой, не соприкасаясь с ней и не подвергаясь коррозии.

Как сообщали Українські Новини, ранее американские ученые создали подушку, которая уменьшает звук храпа.

Кроме того, ученые создали прибор, способный читать мысли.

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