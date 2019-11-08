В США ученые создали модель нетонущего металла

Команда исследователей-физиков Рочестерского университета в штате Нью-Йорк разработала модель металлических конструкций, которые невозможно утопить даже при полном погружении в воду. Об этом передает российская служба ВВС.

В частности, основополагающей идеей для изобретения прототипа нетощуего металла стали водяные пауки и ядовитые огненные муравьи, которые обладают водоотталкивающими свойствами, а именно:

- Пауки-серебрянки живут под водой - в гнездах, сплетенных из паутины и открытых снизу наподобие водолазного колокола. Свое жилище паук наполняет воздухом, который он приносит с поверхности, зажав пузырек между брюшком и задними лапками, которые обладают гидрофобными свойствами и поэтому не смачиваются водой.

- Такими же свойствами обладают конечности огненных муравьев, за счет чего эти насекомые могут конструировать из своих тел своеобразные плоты, дрейфуя по поверхности воды за счет зажатых между особями пузырьков воздуха.

Физики научились придавать аналогичные свойства легким металлическим конструкциям путем нанесения на их поверхность микро- и наногравировки при помощи сверхкоротких вспышек лазера (продолжительностью в миллиардные доли микросекунды).

Полученный "узор" удерживает воздух и делает материал водоотталкивающим: его невозможно намочить, даже полностью погрузив в воду и придавив ко дну, за счет поверхностного натяжения.

Без дополнительного давления изделие из такого металла просто держится на поверхности - даже если деформировать гравированный металл, пробив в нем несколько отверстий.

Авторы исследования надеются, что в будущем с помощью такого металла можно будет строить непотопляемые пассажирские и торговые суда, а также устройства, которые смогут проводить долгое время под водой, не соприкасаясь с ней и не подвергаясь коррозии.

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