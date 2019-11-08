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08 ноября 2019, пятница, 14:39 21
Происшествия 2019-11-08T15:40:06+02:00
Українські Новини
Львов выделил 50 тыс. гривен пострадавшей в аварии с конной каретой девочке

Львов выделил 50 тыс. гривен пострадавшей в аварии с конной каретой девочке

авария конной кареты

Львов выделил 50 тыс. гривен 15-летней девочке, пострадавшей в аварии с конной прогулочной каретой. Об этом говорится в сообщении Львовского городского совета, передают Українські Новини.

"Город помогает 15-летней девочке, пострадавшей в результате инцидента с участием конной кареты в центре города", - говорится в сообщении.

Мэрия Львова выплатит девушке, пострадавшей в результате инцидента с лошадью, материальную помощь в размере 50 тыс гривен.

Сегодня исполнительный комитет принял решение о предоставлении единовременной материальной помощи отцу пострадавшей девушки - Олеси Шиян - Руслану Шияну.

Девочке сейчас находится в больнице и врачи борются за то, чтобы она не потеряла ногу.

Как сообщали Українські Новини, Львов решил приостановить разрешение на использование конных карет в городе до 11 ноября для расследования аварии с каретой.

Полиция открыла уголовное производство по факту аварии с участием кареты во Львове.

Выяснилось, что неизвестные взорвали петарду возле упряжки, лошади испугались и понеслись.

Полиция устанавливает личности неизвестных, которые испугали лошадей.

На данный момент открыто уголовное производство по ст. 291 (нарушение действующих на транспорте правил) Уголовного кодекса.

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