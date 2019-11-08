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08 ноября 2019, пятница, 14:53 56
Верховная Рада и партии 2019-11-08T14:53:47+02:00
Українські Новини
Украина является одним из лидеров по количеству заявлений в ЕCПЧ, – нардеп Пузанов

Украина является одним из лидеров по количеству заявлений в ЕCПЧ, – нардеп Пузанов

ЕСПЧ, Александр Пузанов, Оппозиционная платформа - За жизнь, ОПЗЖ
Александр Пузанов в ЕСПЧ. Фото: zagittya.com.ua/
Александр Пузанов в ЕСПЧ. Фото: zagittya.com.ua/

Депутат Верховной Рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Александр Пузанов в Страсбурге (Франция) на семинаре "Имплементация Европейской Конвенции по правам человека: Ключевая роль парламента" сообщил, что Украина является одним из лидеров по количеству поданных нашими гражданами заявлений в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Об этом говрится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

"Такое количество заявлений в Европейский суд по правам человека объясняется тем, что украинцы не могут защитить свои права в судах своей страны. Количество заявлений с Украины в Европейский суд по правам человека постоянно увеличивается: за весь период с момента присоединения к Европейской конвенции по правам человека против Украины подано более 93 тыс. исков", - подчеркнул Пузанов.

Народный депутат отметил, что по состоянию на 1 июля 2019 года больше заявлений в ЕСПЧ было подано только из Турции (96 188 заявлений) и РФ – 149 298, но обе эти страны значительно превосходят Украину по количеству граждан.

Он добавил, что, начиная с 1997 года, ЕСПЧ принял против Украины 950  решений. "Самые распространенные нарушения Украины – права на справедливый суд (550 решений), права собственности (348), право на свободу и безопасность (325). Это еще раз подтверждает, что украинцы не могут защитить свои права в национальных судах", – уточнил Пузанов.

"К сожалению, последние 5 лет власть не принимала никаких шагов для построения правового государства. Пока так будет продолжаться – количество заявлений против Украины будет только расти", - резюмировал парламентарий.

7-8 ноября в Страсбурге проходит семинар "Имплементация Европейской Конвенции по правам человека: Ключевая роль парламента", организованный Парламентской Ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ), посвященный Европейской конвенции по правам человека и судебной практике Европейского суда по правам человека, включая требование выполнения решений  Суда относительно Украины.

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