Ежедневный гороскоп: Овны на пути к славе, а Весам и Рыбам нужен мозговой штурм

Если к завтраку с чашкой любимого напитка в первый выходной викенда чего то не хватает, прочитайте свой гороскоп. Возможно, прогноз астрологов поможет вам поднять себе настроение и хорошо спланировать день. Українські Новини публикуют гороскоп для каждого знака зодиака на субботу, 9 ноября.

Овен (март 21 - апрель 20)

Вы сегодня позитивны и активны. Используйте этот импульс, чтобы достичь чего-то великого, потому что вы чувствуете себя амбициозным и конкурентоспособным. Вы действительно хотите, чтобы мир знал, на что вы способны. Однако это может означать, что любой, кто встанет у вас на пути, почувствует вкус вашего вспыльчивого характера. Продолжайте с осторожностью и изяществом.

Телец (апрель 21 - май 21)

Сегодня у вас повышенное чувство собственного потенциала. Вам по плечу любые проблемы, если вам важно проявить себя. Дело в том, что ваши коллеги и коллеги уже знают эту черту о вас. Вам нечего доказывать никому, кроме, возможно, себя. Так что не переусердствуйте с тяжелой работой, если не хотите.

Близнецы (май 21 - июнь 21)

Сегодня ваше импульсивное настроение может сработать 50 на 50 - вас ждут или неожиданные захватывающие повороты сюжета или неприятности. Хорошая новость - вы можете справиться с любым результатом. Вы быстро мыслите, и сегодня ваш ум движется в два раза быстрее, чем обычно. И все это опыт обучения. Так что двигайтесь вперед с уверенностью и чувством волнения за то, что ждет впереди.

Рак (июнь 22 - июль 22)

Работайте усердно сегодня, но с умом. Каждый, кто знает вас, может увидеть и оценить ваши природные лидерские качества. Сегодня, однако, вы можете столкнуться с властью или контролем. Конечно, вы просто пытаетесь добиться цели, но вместо того, чтобы отдавать приказы членам семьи или коллегам, сосредоточьтесь на командной работе. Делегируйте задачи и доверяйте другому человеку делать хорошую работу. Таким образом, вы можете сосредоточиться на своих собственных проектах.

Лев (июль 23 - август 23)

Тема вашего дня - "дружеское соревнование". Неважно, играете ли вы в настольную игру с друзьями или встречаетесь с коллегами в зале заседаний. Вы по настоящему выиграете только тогда, когда сохраните беззаботный настрой, даже если одержите победу над конкурентами.

Дева (август 24 - сентябрь 22)

Люди могут не осознавать, что у вас большие амбиции, поскольку вы, как правило, работаете тихо и покорно. И хотя обычно вы можете не заботиться о том, чтобы получить признание за свою работу, сегодня вы сосредоточены на цели. Если вы получите некоторое одобрение на этом пути, тем лучше. Вы заслуживаете похвалы за свою тяжелую работу. И ваша преданность делу может быть действительно впечатляющей.

Весы (сентябрь 24 - октябрь 23)

Ваша социальная жизнь сегодня в самом разгаре. Ты будете общаться с множеством разных людей, делиться идеями и смехом, и прекрасно проводить время. Приятно чувствовать себя таким мотивированным определенной целью. Вы могли бы провести мозговой штурм с друзьями или коллегами во время чата или заручиться поддержкой проекта, который вы разрабатываете. Действуйте!

Скорпион (октябрь 24 - ноябрь 22)

Ваша страстная натура горит сегодня. Здесь две стороны медали: это может быть хороший вид страсти - тот, который вы разделяете со своей возлюбленной или бросаете в проект, который вам очень нравится. Но другой вид страсти - вспыльчивость и перепалки с другими людьми. Вместо того, чтобы вслепую вступать в конфликт, сначала определитесь, стоит ли ссориться.

Стрелец (ноябрь 23 - декабрь 21)

Вас ждут сегодня хорошие и веселые приключения. Это отличный день для следования своим инстинктам, потому что все, что приходит, обязательно будет интересным. И даже ошибки вам не помеха. Вы считаете, что каждый опыт является частью общего гобелена - красивого и вдохновляющего. Так что общайтесь с другими энергичными, увлеченными людьми и посмотрите, какие приключения вы можете устроить.

Козерог (декабрь 22 - январь 20)

Ваши амбиции нарастают. Вам нужно сосредоточиться и в последний раз пережить разные исходы. Не накручивайте себя, вряд ли, тот, кого вы подозреваете, хочет вам досолить.

Водолей (январь 21 - февраль 19)

Ваша социальная жизнь начинается сегодня. Даже социальная активность на работе возрастает, потому что все в приподнятом настроении. Некоторые люди могут показаться чрезмерно настойчивыми, но вы знаете, как бороться с этим типом поведения. Вы просто позволяйте этим людям быть в центре внимания, но продолжайте проводить время по-своему, со своей собственной толпой. Вы всегда делали вещи по-своему. Зачем менять сейчас?

Рыбы (февраль 20 - март 20)

Преследуйте значимую цель сегодня. У вас больше энергии, чем обычно. Беседы с друзьями и коллегами естественным образом превращаются в мозговые штурмы, и у вас есть все шансы получить поддержку, или, по крайней мере, вдохновиться на достижение цели. Вы можете добиться реального успеха, так что подумайте об этом.

Напомним, астрологи дали прогноз для всех символов на ноябрь и декабрь 2019. А тем временем Меркурий перешел в Весы - в этот период лучшими инструментами будут дипломатия и понимание.