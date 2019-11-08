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08 ноября 2019, пятница, 12:05 280
Экономика 2019-11-08T12:15:18+02:00
Українські Новини
Производство сигарет в Прилуках возобновят

Производство сигарет в Прилуках возобновят

Табачные изделия, Тимофей Милованов, Владимир Зеленский, British American Tobacco Украина

Компания "British American Tobacco Украина" планирует возобновить производство на табачной фабрике "В.А.Т.-Прилуки" (Прилуки, Черниговская область) с 8 ноября.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, передают Українськi Новини.

"...Полагаясь на гарантии Президента, мы планируем постепенно восстановить производство в Прилуках, начиная уже с 8 ноября 2019 года", - сказано в нем со ссылкой на генерального директора компании Саймона Уэлфорда.

Согласно сообщению, 7 ноября состоялась встреча крупнейших производителей табачных изделий в Украине с Президентом Владимиром Зеленским касательно установления торговой наценки на сигареты согласно принятому Верховной Радой законопроекту №1049.

По словам Уэлфорда, Зеленский поддержал и заверил производителей о скором решении проблемы, которая, по их мнению, нанесла урон индустрии и экономике страны в целом.

В свою очередь министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на своей странице в социальной сети Facebook отметил, что в ходе встрече была достигнута договоренность, что табачные компании возобновляют производство, а правительство и отрасль подготовят меморандум, который решит вопросы детенизации рынка табачных изделий, борьбы с контрафактом, а также демонополизации и создания равных правил игры.

На данный момент соответствующий законопроект заблокирован постановлением об отмене решения Верховной Рады о принятии его во втором чтении и в целом.

Как сообщали Українськi Новини, "В.А.Т.-Прилуки" с 8 октября приостановила производство.

7 октября Рада приняла законопроект №1049, которым обязала производителей и импортеров табачных изделий реализовать свою продукцию субъектам оптовой торговли по ценам, не превышающим 80% установленной максимальной розничной цены с учетом НДС и акцизного сбора до 1 января 2021 года.

При этом оптовики, осуществляющие реализацию этой продукции, должны реализовать продукцию субъектам розничной торговли табачными изделиями по ценам, не превышающим 87% максимальной розничной цены на табачные изделия.

Больше новостей о: Табачные изделия Тимофей Милованов Владимир Зеленский British American Tobacco Украина

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