подписаться на рассылку
24.35 24.65
26.85 27.35
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Приватизация "Укртелекома" вывела компанию на уровень мировых игроков в отрасли, - СМИ
08 ноября 2019, пятница, 12:05 794
Экономика 2019-11-08T12:05:02+02:00
Українські Новини
Приватизация "Укртелекома" вывела компанию на уровень мировых игроков в отрасли, - СМИ

Приватизация "Укртелекома" вывела компанию на уровень мировых игроков в отрасли, - СМИ

Приватизация, Реприватизация, Криворожсталь, Укртелеком, Фонд госимущества Украины, Виталий Трубаров

Продажа "Укртелекома" - один из успешных примеров в истории украинской приватизации. После разгосударствления компания приблизилась к уровню мировых игроков в отрасли. Об этом идет речь в материале интернет-издания "Обозреватель" "В хорошие руки?".

Автор материала напомнил, что история разгосударствления госпредприятий в Украине длится уже четверть века и имеет, как минимум, несколько ярких удачных кейсов: приватизацию "Киворожстали", которая в 2005-м году превратилась в "Криворожсталь-Арселор Миттал" (сделка принесла госбюджету 24,2 млрд грн) и – продажа "Укртелекома"  в 2011-м, которая пополнила казну на 10,6 млрд грн. 

По оценке бывшего и.о. председателя Фонда госимущества Виталия Трубарова, в Украине фактически было три больших приватизации. "Первая – "Криворожсталь", вторая – "Укртелеком" и облэнерго, и в 2017 году 3,2 миллиарда гривен за продажу энергетических компаний. Все остальное несущественные продажи", – приводит его слова автор материала.

И подчеркивает, что после смены собственника, и "Криворожсталь", и "Укртелеком"  вышли на совсем иную орбиту, приблизившись к уровню мировых игроков в своей отрасли. В частности, "Укртелеком" из убыточной компании стал прибыльной, и уже седьмой год подряд имеет убедительные показатели роста, несмотря на падение рынка проводовой связи.

"Оператор быстро сориентировался и переключается на актуальные направления: скоростной интернет, облачную телефонию. По данным самой компании, поступления от услуг интернета, которые оператор предоставляет более чем 2,3 тыс. населенных пунктов страны, стабильно растут. За год в целом доходы от интернет-направления увеличились на 7% до 1,32 млрд грн. В массовом сегменте – выросли на 6,6% и составили 1,04 млрд грн. Среди бизнес-пользователей они достигли 277 млн грн, что на 8,2% больше, чем год назад", - сообщил автор материала.

Напомним, ранее СМИ отмечали, что статистика прямых иностранных инвестиций свидетельствует о том, что Украина не является приоритетом для зарубежных инвесторов, а риск национализации раннее проданных предприятий дополнительно отпугивает инвесторов. В частности, ситуация вокруг оператора связи "Укртелеком", где Фонд государственного имущества сделал несколько неосторожных заявлений о возможной реприватизации предприятия, является негативным сигналом для инвесторов.

Больше новостей о: Приватизация Реприватизация Криворожсталь Укртелеком Фонд госимущества Украины Виталий Трубаров

Архив
Новости
От +4 ночью до +22 днем: выходные в Украине начнутся теплой дождливой погодой 13:15 Карта
Европейские адвокатские ассоциации намерены внедрить у себя модель обучения украинских адвокатов, - НААУ 13:11
ЦИК закупил 18 автомобилей Toyota у фирмы экс-регионала 12:56
Зеленский уволил замглавы СБУ Пояркова и Дублика и назначил Горбенко 12:50
Заключение КС о конституционности отмены монополии адвокатов - имеет политический окрас, - Ставнийчук 12:42
больше новостей
Кому пересчитают пенсии, а кто останется без прибавки в декабре: полный список 05:58
Гривна окрепла по НБУ: официальный курс валют в четверг 05:55
Норвегия и Британия убрали навигационные карты России касательно вод Украины со своих каталогов 15:05
Подрыв авто на Житомирской трассе. Фото: полиция
В Киеве из-за смертельного подрыва авто объявлен план "Перехват": первые подробности 23:52
Выравнивание тарифов на электроэнергию для населения повысит конкуренцию и позволит снизить цену, – эксперт 14:59
больше новостей
Кому пересчитают пенсии, а кто останется без прибавки в декабре: полный список 05:58
У Ахметова предлагают увеличить на 90% стоимость электроэнергии для населения 10:22
Прокурором Волынской области назначен кум заместителя Рябошапки 16:28
Драка Геруса и Ляшко. Скриншот: Ukranews.com/YouTube
Ляшко устроил драку с Герусом в Борисполе, защищая бизнес Ахметова 21:15
Электроэнергия из России вытеснила украинский атом, – "Энергоатом" 15:41
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok