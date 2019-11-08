В Харьковской области спасатели освободили ребенка из стиральной машины

В городе Мерефа Харьковской области спасатели достали ребенка, который застрял в стиральной машине.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Люди добрые, следите за своми детьми! И расскажите им, что делать себе убежище в стиральной машине - не стоит! Вчера на телефон Службы спасения "101" поступило сообщение о том, что четырехлетний ребенок оказалась в стиральной машине. Из которой самостоятельно выбраться уже не может", - говорится в нем.

Спасатели выехали по указанному адресу и успокоили напуганного мальчика и его маму. Благодаря оперативным и взвешенным действиям спасателей, ребенок был осторожно изъят из стиральной машины.

Ребенок застрял в стиральной машине. Фото: ГосЧС

Как сообщали Українські Новини, в 2017 году в Харькове также спасали ребенка, застрявшего в барабане стиральной машины.

Ранее компания Samsung признала, что некоторые модели ее стиральных машин могут быть небезопасны, после того как несколько потребителей в США пожаловались на то, что их стиральные машины взорвались.