У Зеленского собираются легализовать игорный бизнес с разводками и подставами, - журналист

Проект легализации азартного бизнеса в Украине не предусматривает реальных механизмов борьбы с подпольными казино и создает политические угрозы для министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом заявил редактор сайта "Наші Гроші" Юрий Николов, передает Главком.

"10 лет азартный бизнес существовал нелегально, что сделало Украину очень мафиозной страной. Это началось еще в годы Януковича, очередной виток произошел в 2014-2015 годах, когда на улицах в разы увеличилось количество этой заразы", - указывает Николов, который отслеживает процесс создания закона о легализации игорного бизнеса.

По мнению журналиста, "нынешняя попытка создать легальный игорный бизнес проектируется с политическими разводками и подставами. Наибольшая политическая угроза в этой истории - для министра внутренних дел Арсена Авакова".

Законопроект предусматривает, что весь существующий нелегальный бизнес должен прекратить свою деятельность с 1 января 2020 года. То есть уже через 2 месяца, за которые невозможно создать государственную систему контроля, подчеркивает журналист.

"Но полиция с 1 января должна контролировать, чтобы вся эта зараза в разных городах и селах закрылась. Причем абсолютно цинично получается так, что на весь следующий год полиции дают только один инструмент - штрафы. Супер! Полиция будет ходить и штрафовать, штрафы платить или нет, и это все?", - спрашивает Николов, добавив, что годовой оборот игровой мафии в стране составляет $ 1-2 млрд.

"За несколько дней по мановению руки невозможно решить эту проблему, - уверен Николов. - Авторы законопроекта сначала должны поинтересоваться у полиции, когда она сможет реально закрыть всю ту историю, включая внутренние проверки, внезапные налеты и т.д. Насколько я понимаю - они не поинтересовались".

Ранее Юрий Николов вместе с экс-уполномоченной Антимонопольного комитета Агией Загребельской на совместной пресс-конференции заявил, что некачественная легализация игорного бизнеса принесет большой вред обществу.