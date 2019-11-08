Предприниматели возмущены применением полицией слезоточивого газа на мирной акции "#SaveФОП"

Предприниматели - участники движения "#SaveФОП" возмущены применением полицией слезоточивого газа на мирной акции под Офисом Президента 4 ноября.

Об этом сообщили предприниматели - участники движения "#SaveФОП" на пресс-конференции в Українських Новинах.

4 ноября, во время акций предпринимателей за отмену законов "о тотальной фискализации" (№ 128-IX "О внесении изменений в Закон Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг" и №129-IX "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг", вводящих электронный чек), которые по мнению предпринимателей, фактически уничтожают упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности, полиция предприняла силовые действия с применением слезоточивого газа.

"Когда это все случилось, я стояла сбоку и снимала все на видео и я даже не помню, как это произошло, но откуда-то из-за спины полицейский распылил этот газ. Что я почувствовала? Сначала я даже не поняла, потому что это впервые, я не поняла, что это", - сказала предприниматель Маргарита Елькина.

На следующий день она поехала в больницу из-за жжения в глазах и неприятного болевого ощущения под глазами, где врач диагностировал химический ожог первой степени.

По словам представителей "#SaveФОП" власти и Президент нарушили свои обещания о проведении личной встречи с предпринимателями, хотя акции продолжаются уже 1,5 месяца, поэтому предприниматели были вынуждены провести лежачую забастовку.

По словам предпринимателя Лины Клебановой, председателю фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давиду Арахамии были переданы четкие требования предпринимателей, но он до сих пор заявляет, что не понимает, чего хотят активисты.

"Я обращаюсь к Президенту Украины, обещания нужно выполнять. Владимир Александрович, в который раз мы обращаемся к Вам, услышьте предпринимателей, приходите выполнить свое обещание встретиться с предпринимателями, чтоб не было беды, потому что люди уже готовы на радикальные действия!", - сказала Валентина Коробка.

Как сообщали Українськi Новини, 17 октября Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать и предоставить на рассмотрение в Верховную Раду законопроект о введении двухлетнего моратория на проверку физлиц-предпринимателей (ФЛП). Однако, по мнению представителей малого бизнеса, которые выходят с протестами против законов № 128-IX и №129-IX, мораторий не снимает ни одного из множества проблемных вопросов принятых законов. Они настаивают на заказном и коррупционном характере этих законов, единственными бенефициариями которых является крупный бизнес, окончательно монополизирующий украинский рынок, что в свою очередь, неизбежно приведет к резкому росту цен в потребительском секторе, существенному снижению бюджетных поступлений и взрывному росту эмиграции из страны.