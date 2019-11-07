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07 ноября 2019, четверг, 21:04 70
Происшествия 2019-11-07T21:05:42+02:00
Українські Новини
В Боливии мэру насильно отрезали волосы, облили краской и протащили босиком по улице

В Боливии мэру насильно отрезали волосы, облили краской и протащили босиком по улице

Забастовка, Чиновники, Боливия, Митинги, Жестокое обращение

В Боливии мэр небольшого городка, по имени Патрисия Арсе потерпела жестокое обращение со сотороны оппозиционных протестующих. Забастовщики облили чиновницу красной краской, насильно остригли волосы, и босиком протащили по улицам города. Об этом передает ВВС Украина.

В частности, группа антиправительственных протестующих перекрыла мост в Винто, небольшом городке в провинции Кочабамба в центре Боливии.В городе начали распространять слухи о том, что двое оппозиционеров были убиты в столкновениях со сторонниками президента Эво Моралеса, который возглавляет партию MAS ("Движение к социализму"), в которой состоит Патрисия Арсе. Поэтому разъяренные демонстранты ворвались в ратуше города, где находилась чиновница.

 

Забастовщики обвинили Патрисию Арсе в попытке сорвать протесты и в смертях, о которых ходили слухи.

С криками "убийцы", неизвестные в масках протащили ее по улицам к мосту, где заставили стать на колени, насильно остригли волосы и облили красной краской. Они также заставили ее подписать заявление об отставке. Кроме того, в ратуше демонстранты побили стекла и подожгли здание.

Через несколько часов чиновницу передали полиции, которая доставила ее в местную больницу.

Митинги в Боливии начались в ночь после президентских выборов 20 октября, когда подсчет результатов по непонятной причине приостановили на сутки. После объявления результатов выборов выяснилось, что преимущества в 10% в первом туре было достаточно для объявления Эво Моралеса президентом.

Однако остановка подсчета голосов вызвала подозрения среди сторонников Карлоса Мессы в том, что результаты сфальсифицировали, чтобы позволить Эво Моралесу, который находится у власти с 2006 года, оставаться у власти еще пять лет.

Наблюдатели за выборами от Организации американских государств выразили свою обеспокоенность, и сейчас проводят аудит выборов. Но Карлос Меса отклонил аудит, аргументируя это тем, что он был согласован без участия его и его партии.

Эво Моралес обвинил Карлоса Мессу в подготовке государственного переворота, между сторонниками обоих политиков начались конфликты  в разных городах.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Мексике мэра города привязали к машине и проволокли по городу за то, что не построил дорогу.

Также в Индонезии тысячи активистов вышли на митинги из-за запрета властями внебрачного секса.

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