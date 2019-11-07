Анджелина Джоли заявила о том, что навсегда планирует уехать из США

Знаменитая голливудская актриса Анджелина Джоли заявила о том, что намерена навсегда покинуть США после того, как ее детям исполнится 18 лет. Об этом актриса рассказала в интервью Harper's Bazaar.

Основной преградой для переезда Джоли является ее экс-муж Брэд Питт. По ее словам, она вынуждена жить там, где пожелает отец ее детей.

Скриншот:instagram:harpersbazaarus

"Я хотела бы жить за границей и сделаю это, как только моим детям исполнится 18 лет...",- поделилась актриса.

Голливудская звезда не рассказала о том, куда именно планирует переехать, но призналась, что больше всего ей импониует Африка.

Как сообщали Українські Новини, ранее родной отец усыновленного старшего сына Анджелины Джоли Мэдокса заявил, что по документам он до сих пор официально является отцом подростка, и потребовал встречи с сыном.

Также, в 2017 году эфиопка Ментеваб Давит Лебисо, биологическая мать Захары Джоли-Питт, которая является дочерью Анжелины Джоли , обратилась к актрисе с просьбой позволить ей пообщаться с девочкой.

Кроме того, в феврале того же года, Джоли впервые рассказала про свой развод с Питтом и высказалась о Трампе.