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07 ноября 2019, четверг, 17:37 193
Происшествия 2019-11-07T17:38:02+02:00
Українські Новини
В Житомирской области вторые сутки ищут тело дайвера, который открывал шлюз дамбы

В Житомирской области вторые сутки ищут тело дайвера, который открывал шлюз дамбы

Дайвер, Дамба, Шлюз

В селе Кодня Житомирского области вторые сутки ищут тело 54-летнего мужчины, который нырнул в водоем, чтобы открыть шлюз дамбы и не выплыл. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

По информации журналистов, пропавший мужчина - спортивный дайвер. Его нанял предприниматель, чтобы открыть шлюз дамбы.

Спасатели считают, что мужчину затянуло в конструкцию гидросооружения. Также известно, что он спустился в акваланге и водолазном костюме без страховки, с запасом воздуха в акваланге на 40 минут. Поэтому шансов, что дайвер жив, крайне мало.

Сейчас на пруду возводят специальную конструкцию, которая остановит воду и позволит водолазам обследовать дамбу.

Как сообщали Українські Новини, ранее в России прорвало дамбу под Красноярском: 13 человек погибло, много пострадавших.

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