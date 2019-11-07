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07 ноября 2019, четверг, 16:45 115
Общество 2019-11-07T16:45:09+02:00
Українські Новини
В Крыму школьников согнали в жару на траурный митинг: несколько детей упали в обморок

В Крыму школьников согнали в жару на траурный митинг: несколько детей упали в обморок

Аннексия Крыма, Крым, Школьники
Митинг в Крыму. Фото: krymr.com
Митинг в Крыму. Фото: krymr.com

На набережной в Ялте прошел траурный митинг-молебен в память о погибших в 1941 году пассажирах теплохода Армения. На мероприятие вывели детей младших классов, некоторым из них стало плохо. Об этом сообщает Крым.Реалии.

По информации СМИ, местные чиновники и ветераны собрались у часовни Новомучеников и исповедников российских, а ученики кадетских классов и клуба юных моряков выстроились напротив мемориальной плиты.

Отмечается, что из-за жары и солнца во время митинга некоторые дети младших классов падали в обморок. Им оказывали помощь врачи "скорой", дежурившие на набережной.

Теплоход Армения был потоплен немецким торпедоносцем у берегов Крыма 7 ноября 1941 года. Советские власти утверждали, что погибли около 5 тысяч человек. Историки говорят о жертвах в  7-10 тысяч человек, так как на борт брали большое число "неучтенных" беженцев. Обнаружить Армению так и не удалось.

Как сообщали Українські Новини, оккупационные власти Крыма согнали бюджетников на "праздник" крымских татар.

В России это считается обычной практикой - например, в Москве бюджетников сгоняют на митинг за "Крым наш".

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