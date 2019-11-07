У Криму школярів зігнали в спеку на траурний мітинг: кілька дітей зомліли

На набережній у Ялті пройшов траурний мітинг-молебень у пам'ять про загиблих в 1941 році пасажирів теплохода Вірменія. На захід вивели дітей молодших класів, деяким з них стало погано. Про це повідомляє Крим.Реалії.

За інформацією ЗМІ, місцеві чиновники і ветерани зібралися біля каплиці Новомучеників і сповідників російських, а учні кадетських класів та клубу юних моряків вишикувалися навпроти меморіальної плити.

Наголошується, що з-за спеки і сонця під час мітингу деякі діти молодших класів падали в обморок. Їм надавали допомогу лікарі "швидкої", які чергували на набережній.

Теплохід Вірменія був потоплений німецьким торпедоносця біля берегів Криму 7 листопада 1941 року. Радянські влади стверджували, що загинули близько 5 тисяч осіб. Історики говорять про жертви в 7-10 тисяч чоловік, так як на борт брали велика кількість "неврахованих" біженців. Виявити Вірменію так і не вдалося.

Як повідомляли Українські Новини, окупаційна влада Криму зігнали бюджетників на "свято" кримських татар.

У Росії це вважається звичайною практикою - наприклад, в Москві зганяють бюджетників на мітинг за "Крим наш".