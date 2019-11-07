Lufthansa заявила о сокращении более 500 сотрудников и отменила больше, чем тысяча рейсов

Немецкая авиакомпания Lufthansa заявила о том, что сократит от 500 до 800 рабочих мест в Austrian Airlines. Данное решение было вызвано в целях сокращения ежегодных расходов примерно на 100 млн евро до конца 2021 года в Austrian Airlines. Об этом сообщает Reuters.

В частности, пилоты и бортпроводники объявили забастовку, которая продлится 48 часов. Они требуют повышения зарплат и улучшения условий труда. Митинг пройдет 8 ноября возле главного офиса Lufthansa, недалеко от аэропорта Франкфурта-на-Майне.

Из-за этого Lufthansa отменила 700 рейсов в четверг и 600 в пятницу, что составляет примерно одну пятую от запланированных рейсов на этот период. Отмечается, что ситуация может коснуться 180 тыс. пассажиров. В Austrian Airlines сейчас работают чуть больше 7 тыс. человек.

Как сообщали Українські Новини, ранее Lufthansa извинилась перед украинцами за снятый в Киеве ролик к ЧМ-2018.

Кроме того, в октябре сотни пассажиров застряли в аэропорту Барселоны Эль-Прат, в котором из-за протестов сторонников независимости Каталонии было отменено 45 рейсов.