подписаться на рассылку
24.45 24.79
27 27.5
˟
  • Новости
  • Мир
  • Австралия
  • Lufthansa заявила о сокращении более 500 сотрудников и отменила больше, чем тысяча рейсов
07 ноября 2019, четверг, 16:32 30
Австралия 2019-11-07T16:32:49+02:00
Українські Новини
Lufthansa заявила о сокращении более 500 сотрудников и отменила больше, чем тысяча рейсов

Lufthansa заявила о сокращении более 500 сотрудников и отменила больше, чем тысяча рейсов

Авиакомпании, Lufthansa, Рейсы, Austrian Airlines
Фото:lufthansa.com
Фото:lufthansa.com

Немецкая авиакомпания Lufthansa заявила о том, что сократит от 500 до 800 рабочих мест в Austrian Airlines. Данное решение было вызвано в целях сокращения ежегодных расходов примерно на 100 млн евро до конца 2021 года в Austrian Airlines. Об этом сообщает Reuters.

В частности, пилоты и бортпроводники объявили забастовку, которая продлится 48 часов. Они требуют повышения зарплат и улучшения условий труда. Митинг пройдет 8 ноября возле главного офиса Lufthansa, недалеко от аэропорта Франкфурта-на-Майне.

Из-за этого Lufthansa отменила 700 рейсов в четверг и 600 в пятницу, что составляет примерно одну пятую от запланированных рейсов на этот период. Отмечается, что ситуация может коснуться 180 тыс. пассажиров. В Austrian Airlines сейчас работают чуть больше 7 тыс. человек.

Как сообщали Українські Новини, ранее Lufthansa извинилась перед украинцами за снятый в Киеве ролик к ЧМ-2018.

Кроме того, в октябре сотни пассажиров застряли в аэропорту Барселоны Эль-Прат, в котором из-за протестов сторонников независимости Каталонии было отменено 45 рейсов.

Больше новостей о: Авиакомпании Lufthansa Рейсы Austrian Airlines

Архив
Новости
Левочкин назвал разведение сил в Петровском и Богдановке новым шагом к миру 17:12
Зеленский ветировал закон о верификации и проверке пенсий, субсидий и других соцвыплат 17:07
В одну из рек в Николаеве неизвестные слили нефть, а в Ровно подорвали гранатой дом 16:55 Новости из регионов
В Крыму школьников согнали в жару на траурный митинг: несколько детей упали в обморок 16:45
Укрэксимбанк начал размещать еврооблигации 16:44
больше новостей
Кому пересчитают пенсии, а кто останется без прибавки в декабре: полный список 05:58
Гривна окрепла по НБУ: официальный курс валют в четверг 05:55
Норвегия и Британия убрали навигационные карты России касательно вод Украины со своих каталогов 15:05
Выравнивание тарифов на электроэнергию для населения повысит конкуренцию и позволит снизить цену, – эксперт 14:59
Подрыв авто на Житомирской трассе. Фото: полиция
В Киеве из-за смертельного подрыва авто объявлен план "Перехват": первые подробности 23:52
больше новостей
ГБР начало расследовать угрозы Федины Зеленскому 10:20 Документ
НАБУ открыло дело против Кличко за возможную госизмену 11:10
Кому пересчитают пенсии, а кто останется без прибавки в декабре: полный список 05:58
7.11.19 14:00 Пресс конференция: "Вертолетное дело": судебные перспективы дела против экс-налоговиков, которое вела военная прокуратура под руководством А.Матиоса 18:04
Драка Геруса и Ляшко. Скриншот: Ukranews.com/YouTube
Ляшко устроил драку с Герусом в Борисполе, защищая бизнес Ахметова 21:15
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok