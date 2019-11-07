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07 ноября 2019, четверг, 14:55 644 Пресс-релиз
Экономика 2019-11-07T14:55:01+02:00
Українські Новини
CIG R & D LAB: пять новых проектов в Одесской политехнике

CIG R & D LAB: пять новых проектов в Одесской политехнике

Образование, Наука, Одесский политехнический университет, CIG R&D LAB, CIG

По результатам отбора в третий сезон образовательно-стипендиальной программы CIG R&D LAB попало пять команд Одесского политехнического университета.

В течение 2019/2020 учебного года студенты будут получать стипендии на развитие своих проектов с менторской поддержкой CIG.  В июне стартапы, которые достигнут наибольшего прогресса в создании собственного продукта, получат грант на его реализацию.

Среди нынешних проектов одесских команд, которые заинтересовали экспертов:

  • UniGlove - варежка-контроллер на интуитивном управлении, которую можно использовать как джойстик, контроллер для дронов и других устройств;
  • Медицинский прибор Thyrol для определения текущего уровня обмена веществ для людей с заболеванием щитовидной железы;
  • Cash Back and Android - terminal - механизм упрощения ведения бизнеса, создания POS-терминалов и функционирования cashback;
  • Security Space - система, которая оснащает камеры видеонаблюдения высокой степенью распознавания тревожных ситуаций и качественной видеоаналитики;
  • Автоматизированная система мониторинга полива сельскохозяйственных почв.

"По моему мнению, в университете мы уже имеем инфраструктуру, позволяющую генерировать интересные проекты.  Есть преподаватели-тренеры, которые различают практическую работу студента и стартап.  А это действительно разные вещи.  К инфраструктуре я также отношу мастер-классы от украинских и международных специалистов.  Но самое главное - это помощь фонда в реализации проектов.  С каждым следующим сезоном присоединяется все больше команд, получающих финансирование", - резюмировал доктор технических наук, профессор Сергей Нестеренко.

Associate CIG Евгений Нетреба прокомментировал результаты отбора: "В этом году в Одесском политехническом университете у нас были презентации десяти проектов - software и hardware разработок.  К питчу присоединились даже те команды, которые уже участвовали в прошлом году.  Приятно наблюдать, как каждый год интерес одесских студентов растет, как и качество их проектов".

В общей сложности, в третьем сезоне CIG R&D LAB примут участие 16 команд - студенты политехнических университетов Одессы, Харькова и Львова.

Напомним, что в этом году в Одессе финальный грант CIG R&D LAB в полмиллиона гривен получили Никита Сыромятников и его команда для развития виртуального ассистента Jarvis.

Справка:

Chernovetskyi Investment Group (CIG) - одна из крупнейших инвестиционных компаний в Восточной Европе, основанная в 2013 году, с инвестиционным потенциалом более $ 100 млн. В портфель фонда входят украинские ИТ-компании Softcube и Zakaz.ua.  Последняя стала участником всемирно известного акселератора Techstars в Бостоне.  В 2015 году CIG инвестировала $ 1 млн. в платформу для детей KIDOZ (Израиль) и $ 1 млн. - в международный сервис по продаже автобусных билетов Busfor.  В 2017 году были сделаны инвестиции в индийский проект по доставке готовых блюд InnerChef, а также в компании Kray Technologies, производителя коммерческих дронов для агропредприятий.  В 2017 году CIG основала образовательно-стипендиальную программу CIG R & D LAB.

Подробнее: http://cig.vc/

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