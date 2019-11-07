CIG R & D LAB: пять новых проектов в Одесской политехнике

По результатам отбора в третий сезон образовательно-стипендиальной программы CIG R&D LAB попало пять команд Одесского политехнического университета. В течение 2019\/2020 учебного года студенты будут получать стипендии на развитие своих проектов с менторской поддержкой CIG. В июне стартапы, которые достигнут наибольшего прогресса в создании собственного продукта, получат грант на его реализацию. Среди нынешних проектов одесских команд, которые заинтересовали экспертов: UniGlove - варежка-контроллер на интуитивном управлении, которую можно использовать как джойстик, контроллер для дронов и других устройств; Медицинский прибор Thyrol для определения текущего уровня обмена веществ для людей с заболеванием щитовидной железы; Cash Back and Android - terminal - механизм упрощения ведения бизнеса, создания POS-терминалов и функционирования cashback; Security Space - система, которая оснащает камеры видеонаблюдения высокой степенью распознавания тревожных ситуаций и качественной видеоаналитики; Автоматизированная система мониторинга полива сельскохозяйственных почв. "По моему мнению, в университете мы уже имеем инфраструктуру, позволяющую генерировать интересные проекты. Есть преподаватели-тренеры, которые различают практическую работу студента и стартап. А это действительно разные вещи. К инфраструктуре я также отношу мастер-классы от украинских и международных специалистов. Но самое главное - это помощь фонда в реализации проектов. С каждым следующим сезоном присоединяется все больше команд, получающих финансирование", - резюмировал доктор технических наук, профессор Сергей Нестеренко. Associate CIG Евгений Нетреба прокомментировал результаты отбора: "В этом году в Одесском политехническом университете у нас были презентации десяти проектов - software и hardware разработок. К питчу присоединились даже те команды, которые уже участвовали в прошлом году. Приятно наблюдать, как каждый год интерес одесских студентов растет, как и качество их проектов". В общей сложности, в третьем сезоне CIG R&D LAB примут участие 16 команд - студенты политехнических университетов Одессы, Харькова и Львова. Напомним, что в этом году в Одессе финальный грант CIG R&D LAB в полмиллиона гривен получили Никита Сыромятников и его команда для развития виртуального ассистента Jarvis. Справка: Chernovetskyi Investment Group (CIG) - одна из крупнейших инвестиционных компаний в Восточной Европе, основанная в 2013 году, с инвестиционным потенциалом более $ 100 млн. В портфель фонда входят украинские ИТ-компании Softcube и Zakaz.ua. Последняя стала участником всемирно известного акселератора Techstars в Бостоне. В 2015 году CIG инвестировала $ 1 млн. в платформу для детей KIDOZ (Израиль) и $ 1 млн. - в международный сервис по продаже автобусных билетов Busfor. В 2017 году были сделаны инвестиции в индийский проект по доставке готовых блюд InnerChef, а также в компании Kray Technologies, производителя коммерческих дронов для агропредприятий. В 2017 году CIG основала образовательно-стипендиальную программу CIG R & D LAB. Подробнее: http:\/\/cig.vc\/