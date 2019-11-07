CIG R & D LAB: пять новых проектов в Одесской политехнике

По результатам отбора в третий сезон образовательно-стипендиальной программы CIG R&D LAB попало пять команд Одесского политехнического университета.

В течение 2019/2020 учебного года студенты будут получать стипендии на развитие своих проектов с менторской поддержкой CIG. В июне стартапы, которые достигнут наибольшего прогресса в создании собственного продукта, получат грант на его реализацию.

Среди нынешних проектов одесских команд, которые заинтересовали экспертов:

UniGlove - варежка-контроллер на интуитивном управлении, которую можно использовать как джойстик, контроллер для дронов и других устройств;

Медицинский прибор Thyrol для определения текущего уровня обмена веществ для людей с заболеванием щитовидной железы;

Cash Back and Android - terminal - механизм упрощения ведения бизнеса, создания POS-терминалов и функционирования cashback;

Security Space - система, которая оснащает камеры видеонаблюдения высокой степенью распознавания тревожных ситуаций и качественной видеоаналитики;

Автоматизированная система мониторинга полива сельскохозяйственных почв.

"По моему мнению, в университете мы уже имеем инфраструктуру, позволяющую генерировать интересные проекты. Есть преподаватели-тренеры, которые различают практическую работу студента и стартап. А это действительно разные вещи. К инфраструктуре я также отношу мастер-классы от украинских и международных специалистов. Но самое главное - это помощь фонда в реализации проектов. С каждым следующим сезоном присоединяется все больше команд, получающих финансирование", - резюмировал доктор технических наук, профессор Сергей Нестеренко.

Associate CIG Евгений Нетреба прокомментировал результаты отбора: "В этом году в Одесском политехническом университете у нас были презентации десяти проектов - software и hardware разработок. К питчу присоединились даже те команды, которые уже участвовали в прошлом году. Приятно наблюдать, как каждый год интерес одесских студентов растет, как и качество их проектов".

В общей сложности, в третьем сезоне CIG R&D LAB примут участие 16 команд - студенты политехнических университетов Одессы, Харькова и Львова.

Напомним, что в этом году в Одессе финальный грант CIG R&D LAB в полмиллиона гривен получили Никита Сыромятников и его команда для развития виртуального ассистента Jarvis.

Справка:

Chernovetskyi Investment Group (CIG) - одна из крупнейших инвестиционных компаний в Восточной Европе, основанная в 2013 году, с инвестиционным потенциалом более $ 100 млн. В портфель фонда входят украинские ИТ-компании Softcube и Zakaz.ua. Последняя стала участником всемирно известного акселератора Techstars в Бостоне. В 2015 году CIG инвестировала $ 1 млн. в платформу для детей KIDOZ (Израиль) и $ 1 млн. - в международный сервис по продаже автобусных билетов Busfor. В 2017 году были сделаны инвестиции в индийский проект по доставке готовых блюд InnerChef, а также в компании Kray Technologies, производителя коммерческих дронов для агропредприятий. В 2017 году CIG основала образовательно-стипендиальную программу CIG R & D LAB.

Подробнее: http://cig.vc/